"Я не самогубець": Фіцо допустив блокування 90 млрд євро для України

Словаччина може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України.

https://glavred.net/world/ya-ne-samoubiyca-fico-dopustil-blokirovku-90-mlrd-evro-dlya-ukrainy-10750886.html Посилання скопійоване

Коротко:

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в майбутньому може підтримати блокування кредиту Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро, приєднавшись до позиції Угорщини. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Aktuality.

Він також висловив підтримку прем'єру Угорщини Віктору Орбану, який виступає проти надання фінансової допомоги Києву, пов'язуючи свою позицію з припиненням поставок російської нафти через трубопровід "Дружба".

відео дня

За словами Фіцо, Орбан "політично правий", додавши, що президент України Володимир Зеленський "не може керувати Європейським Союзом".

Словацький прем'єр зазначив, що допускає сценарій, за якого Братислава також може заблокувати кредит, однак не уточнив, за яких умов це можливо.

Він знову підкреслив свою точку зору, згідно з якою зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" має політичне підґрунтя і пов'язана з антиросійською позицією. При цьому Фіцо заявив, що поставки російської нафти, на його думку, могли б сприяти зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Крім того, він прокоментував свою відмову від поїздки в Україну на зустріч із Зеленським, заявивши, що не вважає такий візит безпечним. За його словами, він не має наміру "ризикувати", зважаючи на ставлення до нього в Києві.

"Я не дам себе обдурити. Ви не можете, пане редакторе, в одному реченні сказати: "Роберт, ти надзвичайно непопулярний політик у Києві, тож приїжджай до Києва, зазирни до мене". Я ж не настільки самогубець", – запевнив Фіцо.

Кредит ЄС Україні — головне

Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років. Про це 19 грудня повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Україна може отримати близько 30 млрд євро від країн Північної Європи та Балтії на військові потреби, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати раніше узгоджений кредит Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Інші новини:

Про особу: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Роберт Фіко; народився 15 вересня 1964 року, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Вчетверте обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини та Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року — 22,95% — і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні у російсько-українській війні та розпочати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред