Україна може зупинити наступ РФ на фронті: ексспівробітник СБУ назвав умову

Реалізація ракетної програми в Україні дозволить частково зупинити російський наступ на фронті, зазначив Ступак.

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Як Україна може зупинити наступ РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Ступак:

Україна має продовжити роботу над ракетною програмою

Удари вглиб фронту можуть частково зупинити російський наступ

Україна може зупинити російський наступ. Крім того, Україна має продовжити роботу над власною ракетною програмою. Про це в інтерв'ю Главреду колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак

"Над нею (ракетною програмою - ред.) вже працюють на повну силу. Коли її реалізують, можна буде говорити про потенціал для хоча б часткової зупинки російського наступу – десь на 70%", - вказує він. відео дня

Ступак підкреслює, що Збройним силам України необхідно знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, з району Краматорська потрібно мати змогу завдавати ударів по об’єктах за Луганськом, де розташовані російські війська.

За його словами, здатність уражати ворога на такій відстані значно посилить оборонні можливості України та обмежить потенціал Росії для подальшого наступу.

Ракети українського виробництва та дальність їх ураження / Інфографіка: Главред

Удари вглиб фронту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у координації з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по стратегічному об'єкту російського військово-промислового комплексу. За даними Генштабу, вибухи пролунали на території технопарку "Рєзоніт" у підмосковному Зубово.

1 червня дрони вразили Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. Очевидці повідомляють про численні детонації на одному з найбільших підприємств із виробництва пороху в РФ.

Крім того, українська тактична авіація завдала точкового удару по скупченню живої сили противника та складу боєприпасів на південному напрямку. Як зазначає "Мілітарний", атаку виконав винищувач МіГ-29, використавши французьку керовану авіабомбу AASM Hammer.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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