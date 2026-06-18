Союзники готують масштабне посилення України: що ухвалили на 'Рамштайні'

На засіданні "Рамштайн" союзники підтвердили готовність збільшувати постачання зброї та фінансування оборони.

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Партнери України оголосили нові пакети військової допомоги / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykhailofedorov, скріншот, nato.int

Коротко:

На "Рамштайні" оголосили допомогу Україні на $4 млрд

Нідерланди пообіцяли близько 700 крилатих ракет

Німеччина передасть Iris-T і профінансує ракети PAC-3

Під час чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в штаб-квартирі НАТО, партнери оголосили про нові пакети військової підтримки для України. Попередньо їхній загальний обсяг оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, нинішня зустріч проходила під гаслом "Вікно можливостей", оскільки Україна досягла значних результатів на різних напрямках війни. Це, як зазначив міністр, спонукало союзників до подальшого розширення підтримки.

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"Сьогодні був анонсований напевно один із найбільших пакетів допомоги для PURL. Це 1 мільярд доларів. Також сьогодні був оголошений пакет допомоги на артилерію дальнього радіуса дії, тобто, на дальню артилерію 30+ кілометрів", - сказав Федоров.

Крім того, учасники засідання оголосили про нові заходи підтримки українських ракетних та безпілотних програм.

"Тільки Нідерланди сьогодні оголосили допомогу на крилаті ракети – на близько 700 крилатих ракет", - сказав Федоров.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Обсяг підтримки

Міністр зазначив, що підрахунок остаточної суми допомоги ще триває, однак уже зараз її обсяг оцінюється приблизно у 4 млрд доларів.

"Ми вже бачимо, що це приблизно 4 мільярди доларів. Це може бути більше. Тому що деякі країни відкрили програми, які оголошували до цього. Ми не рахуємо всі ці оголошення до цього", - сказав Федоров.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

Також він наголосив, що нинішній формат "Рамштайну" вирізняється більш чітким фокусом на ключових потребах України.

"У нас є три ключові пріоритети. Це - антибалістична програма, програма протиповітряної оборони. Це – артилерія дальньої дії. І це наші дрони. Дрони українського виробництва, які нам сьогодні допомагають зупиняти ворога, робити операції Middle strike, бити по території ворога", - додав Федоров.

Нові ракети та системи ППО

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про подальше посилення військової підтримки України. Зокрема, Київ уже отримав ще одну систему ППО Iris-T, а також прискорено постачання ракет Iris-T SLS та SLM. Крім того, Німеччина передасть Україні значну кількість ракет класу "повітря-повітря".

"І ми погодилися надати 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет PAC-3 (до "Петріотів" – Ред.) в межах програми JUMPSTART. Це означає, що ми будемо співфінансувати перший траншею доставки. Ми хочемо взяти на себе ініціативу та заохотити інших прибічників", - повідомив Пісторіус.

PURL / Інфографіка: Главред

Також Берлін продовжить фінансування програми PURL.

"Ми виділимо на це ще 200 мільйонів доларів. І ми продовжуємо наші регулярні поставки безпілотників та далекобійних боєприпасів", - повідомив Пісторіус.

Допомога Україні з боку союзників: оцінка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що Україна й надалі отримує потужну підтримку від міжнародних партнерів, насамперед від країн Європейського Союзу.

На його думку, саме ЄС сьогодні залишається одним із головних донорів України, забезпечуючи як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєнь. Експерт зазначає, що європейські держави також беруть участь у фінансуванні закупівлі американської зброї для потреб української армії.

Фесенко звернув увагу на переговори, які відбулися 18 серпня у Вашингтоні. За його словами, під час зустрічей обговорювалася масштабна програма військових закупівель для України, обсяг якої може становити від 90 до 100 мільярдів доларів.

Експерт переконаний, що такі ініціативи спрямовані не лише на забезпечення поточних потреб фронту, а й на формування довгострокового оборонного потенціалу України та посилення гарантій її безпеки.

На думку Фесенка, продовження масштабної підтримки з боку західних союзників суттєво ускладнює реалізацію військових планів Росії та зменшує її шанси досягти поставлених цілей у війні проти України.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна цього року отримає сім винищувачів F-16 у межах військової допомоги від Бельгії. Три літаки будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають для запчастин. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Крім того, США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Нагадаємо, що країни-члени НАТО обговорюють можливість прийняття нового зобов'язання щодо підтримки України на суму 70 млрд євро. Відповідну ініціативу планують винести на розгляд під час саміту Альянсу, який відбудеться в липні.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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