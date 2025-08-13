Україна готова обговорювати з Росією перемир'я: Подоляк розкрив деталі

Принципово важливі питання щодо України можуть обговорюватися виключно на рівні лідерів з участю президента Зеленського.

Що сказав Подоляк:

Київ готовий піти на угоду з Москвою щодо повітряного перемир'я

Росія навряд чи відмовиться від масованих атак по Україні

Будь-які питання щодо територій мають обговорюватися з Україною

Україна готова обговорити з країною-агресоркою Росією питання припинення вогню в небі. Про це в інтерв'ю Corriere Della Sera заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, цей крок може стати початковою фазою для подальших переговорів, так як напередодні РФ відкинула пропозицію США щодо всеосяжного припинення вогню, включно з ударами ракет та безпілотників по території України.

"Повітряні бомбардування - ключовий інструмент, за допомогою якого Москва чинить психологічний тиск на Україну і впливає на нашу позицію. Другий інструмент - нещадні атаки по всій лінії фронту, які, однак, відбиваються нашою армією", - наголосив Подоляк.

Наразі все ще малоймовірно, що Росія буде готова відмовитися від масованого застосування безпілотників та використання стратегічної авіації. Однак Україна готова обговорювати цей сценарій для виходу на реалістичні переговорні позиції.

"Будь-яке припинення вогню, особливо всеосяжне, є відправною точкою для належного початку переговорів", - зауважив представник ОП.

Чи може Україна погодитися на територіальні поступки

Михайло Подоляк також не пройшов повз питання щодо готовності України вивести свої війська з Донецької області. Він наголосив, що жодне рішення, що стосується вирішення проблем на території України, не може прийматися без присутності представників Києва і очільника держави Володимира Зеленського.

Водночас радник голови ОП вважає, що заяви і дії Путіна досі вказують на його неготовність до реальних переговорів. Кремлівський диктатор лише намагається затягнути війну та ввести в оману президента США Дональда Трампа.

Перемир'я між Україною та Росією - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що найгірші побоювання України можуть стати реальністю, якщо президент США Дональд Трамп 15 серпня під час зустрічі з Володимиром Путіним погодиться передати Кремлю українські території, які Росія не змогла захопити силою.

Напередодні Главред писав, що Київ хоче брати участь у будь-яких переговорах, щоб запобігти впливу Путіна на Трампа. Трамп через свого посланця пропонував трьохсторонню зустріч з Путіним і Зеленським, але Путін відкинув цю ідею, заявивши, що умови для неї ще не готові.

Нещодавно стало відомо, що на думку польського прем'єр-міністра Дональда Туска, війні країни-агресорки Росії проти України може настати тимчасова "заморозка".

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

