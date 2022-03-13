Загрози для Києва зараз немає, всі сили розбиті - Арестович

Арестович про можливе взяття Києва / УНІАН

Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.

"Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті. Вони стали в оборону. Зараз ходять пішки по селах, тому що рухатися не можуть, тому що палива немає", - повідомив Арестович про ситуацію в столиці в ефірі телемарафону UAразом.

Він підкреслив, що зараз загрози для Києва немає.

"Загрози безпосередньо Києву немає і найближчим часом не проглядається. Так само Харків, Суми, Чернігів", - додав радник голови Офісу президента.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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