Загрози для Києва зараз немає, всі сили розбиті - Арестович

Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті, заявив чиновник 13 березня.
Радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів, що загрози для Києва зараз немає і найближчим часом не проглядається.
"Про Київ можна не хвилювати взагалі. Всі сили, які прямували на Київ, були розбиті. Вони стали в оборону. Зараз ходять пішки по селах, тому що рухатися не можуть, тому що палива немає", - повідомив Арестович про ситуацію в столиці в ефірі телемарафону UAразом.
Він підкреслив, що зараз загрози для Києва немає.
"Загрози безпосередньо Києву немає і найближчим часом не проглядається. Так само Харків, Суми, Чернігів", - додав радник голови Офісу президента.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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