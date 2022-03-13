Армія Путіна посилюється військовими з Вірменії, готують наступ на Київ - Генштаб ЗСУ

Росія програє наземну боротьбу, українські захисники продовжують трощити ворожу техніку і самих загарбників.
Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.
Як повідомляється у Facebook генеральний штаб ЗСУ, противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.
"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.
Окупанти підсилюють армію
Росія програє наземну боротьбу, українські захисники продовжують трощити ворожу техніку і самих загарбників. Тому ті, як повідомляє Генштаб Збройних Сил України, посилюють свої позиції.
Російські загарбники підсилюють свої позиції військовими з Вірменії. А морпіхів з Тихоокеанського флоту ешелонами відправляють до Білорусі.
"За наявною інформацією, протягом 9 - 10 березня в Росію перемістили 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного військового округу", – повідомили в Генштабі.
Цих бійців держава-агресор відправлятиме в зону бойових дій.
Морпіхів завозять до Білорусі
Приблизно 1 500 бійців 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються в Білорусь.
Крім того, в 820-му головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі в бойових діях проти України.
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Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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