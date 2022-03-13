Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і Миколаєва

Український військовий / Макс Левін

Збройні Сили України здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках.

"Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони. Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні в напрямку міста Кривий Ріг і в захопленні міста Миколаєва, не залишає спроб по захопленню міста Маріуполя.

Також в Генштабі повідомили, що окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар і наносять артилерійські удари по житлових кварталах міста.

"З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там знаходиться в бойовій готовності "повне" корабельне угруповання противника. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники мирне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах і дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства", - йдеться в повідомленні.

Також, за наявною інформацією, ворог активізує діяльність з проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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