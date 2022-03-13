УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і Миколаєва

13 березня 2022, 19:26

Угруповання сил оборони ЗСУ продовжує вести оборонну операцію.

український військовий, українські військові, український солдат, українські солдати, ЗСУ
Український військовий / Макс Левін

Збройні Сили України здійснюють відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках.

"Ведуться оборонні бої, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя держави. На окремих напрямках здійснюється проведення стабілізаційної операції та виконуються завдання територіальної оборони. Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні в напрямку міста Кривий Ріг і в захопленні міста Миколаєва, не залишає спроб по захопленню міста Маріуполя.

Також в Генштабі повідомили, що окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар і наносять артилерійські удари по житлових кварталах міста.

"З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там знаходиться в бойовій готовності "повне" корабельне угруповання противника. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують брати в заручники мирне населення, наносити ракетно-бомбові та артилерійські удари по густонаселених кварталах, школах і дитячих садках, грабують місцеве населення, вдаються до мародерства", - йдеться в повідомленні.

Також, за наявною інформацією, ворог активізує діяльність з проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще:

viber
Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі Ні в чому собі не відмовляє: ЗМІ з'ясували, де і як живе коханка Путіна КабаєваНі в чому собі не відмовляє: ЗМІ з'ясували, де і як живе коханка Путіна Кабаєва Вперше з початку війни у Львові пролунали вибухиВперше з початку війни у Львові пролунали вибухи "Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою"Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою Сі Цзіньпін "благословив" Путіна на війну в Україні - СоросСі Цзіньпін "благословив" Путіна на війну в Україні - Сорос

Останні новини

20:17

Названо дивовижний продукт, який запобігає старіння

19:58

"Яскраве полум'я з-за обрію": два ворожі літаки пішли слідом за кораблем РФВідео

19:31

"Навчання без меж": на українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів

19:27

Початок кінця імперії Путіна: чому Росія не стане нападати на НАТОПогляд

19:26

Окупанти готують диверсії: орків кидають на штурм Кривого Рогу і МиколаєваВідео

Реклама
19:24

Армія Путіна в Україні несе колосальні втрати: оприлюднена жахлива статистикаВідео

18:59

Палацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації ПутінаВідео

18:43

Путін в паніці сховав свою 82-метрову яхту Graceful: ЗМІ показали човен президента РФ за 87 млн

18:19

Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФВідео

18:12

Прикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

17:54

У передчутті третьої світової: як бомбардування Іраном об'єктів США відіб'ється на війні в УкраїніПогляд

17:40

Коли завершиться війна: астролог склала гороскоп для УкраїниВідео

17:38

"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в МаріуполіВідео

17:11

"Які ж орки тупі": окупанти в Миколаєві отримали на горіхи від ВСУВідео

16:47

"Підсмажили окупантів": ЗСУ завдали потужного удару по переправі під ГостомелемВідео

16:44

"Скільки ще ігноруватимуть війну": у Зеленського звернулися до США через вбивство журналістаВідео

16:43

Олексій Арестович. Друга фаза психологічної втоми. Що робити?Відеоблоги

16:24

Бунт проти РФ: у Херсоні окупанти відкрили вогонь для залякування протестувальниківВідео

16:19

Сергій Стерненко. Росіяни ридають без Інстаграму і хочуть нападати на нові країниВідеоблоги

16:16

Данилко жорстко наїхав на Путіна і пояснив, чому залишився в КиєвіВідео

Реклама
16:15

Стерв’ятник в очікуванні: яку гру щодо Росії веде КитайПогляд

15:59

"Куля зайшла в голову і вийшла через око": моторошні деталі вбивства журналіста з США в ІрпеніВідео

15:49

Прямі переговори Зеленського з Путіним: у Кремлі назвали головну умовуВідео

15:14

Як вбили журналіста New York Times в Ірпені: поранений колега розповів подробиціВідео

15:05

"Опоблок" звинуватили у держзраді: Мелітопольська міськрада прийняла термінове звернення

14:43

Дуда не виключив втручання НАТО у війну РФ з Україною і назвав умовуВідео

14:38

В Ірпені окупанти розстріляли журналістів New York TimesВідео

14:19

Армія Путіна посилюється військовими з Вірменії, готують наступ на Київ - Генштаб ЗСУВідео

14:16

Росія догралася до параду суверенітетів: чому Москві пора прощатися з Сибіром і не тількиПогляд

14:11

В ОП розповіли про ймовірні терміни зустрічі Зеленського з ПутінимВідео

14:01

Коли закінчиться війна навіть мольфар не скаже: українцям важливо протриматися ще 2 тижні

13:52

Репер Face назавжди виїхав з Росії і попросив вибачення в українців

13:48

"Росія вже на вашому кордоні": мер Львова екстрено звернувся до Байдену і Столтенберга через обстріл Яворівського полігону

13:13

Росія може планувати застосування хімічної зброї - генсек НАТО

13:05

На Путіна чекає поразка і приниження у війні з Україною: експерт пояснив, чому це лякає

12:45

Замість лікування: кадирівці розстріляли 12 російських солдатів на Київщині

12:44

Ракетний обстріл Яворівського полігону: кількість жертв зросла до 35, ще 134 людини поранені

12:15

В Офісі Президента розповіли про актуальні зелені коридори на 13 березня

11:47

Авіаудари по Миколаєву: внаслідок атаки Росії загинули 9 людей

11:37

Російські агресори ударом по київській телевежі вбили 32-річну росіянку

Реклама
11:35

Гороскоп на завтра, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливість

11:10

Зеленський і Кубраков зустрілися з міністрами транспорту ЄС і закликали встановити автотранспортну блокаду росії та білорусі

10:46

По Яворівському полігону випустили 30 ракет: 9 загиблих, 57 осіб поранено

10:41

Росіяни розбомбили евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів": загинула провідниця

10:37

Військова допомога Україні: Данілов заявив, що НАТО захищатиме вантаж зі зброєю від росіян

10:37

Як війна в Україні відкинула Росію на узбіччя цивілізаціїПогляд

10:11

На кордоні з Молдовою спіймали українця, списаного з армії за "вагітність"

09:43

Ізраїль не впевнений у необхідності приймати в Єрусалимі переговори України та РФ - The Jerusalem Post

09:29

"Одноразові" пілоти окупантів: у російських літаках неправильно працюють катапульти

09:22

Коли закінчиться війна в Україні та яке майбутнє чекає на Путіна - прогноз астролога

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти