В'язниця або великий штраф за втечу за кордон: Кабмін подав законопроєкт

Штрафи будуть у розмірі від 51 тисячі до 170 тисяч гривень.

https://glavred.net/ukraine/tyurma-ili-bolshoy-shtraf-za-pobeg-za-granicu-kabmin-podal-zakonoproekt-10691804.html Посилання скопійоване

Покарання за незаконний перетин кордону / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

Кабмін пропонує запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Такі дії каратимуться штрафом або позбавленням волі

Також передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури

Кабінет Міністрів пропонує посилити відповідальність за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Законопроєкт №13673 уже подали до Верховної Ради.

Відомо, що покарання загрожує за незаконний перетин або спробу перетинання державного кордону України в умовах воєнного стану будь-яким способом поза пунктами пропуску або в них без відповідних документів чи з підробленими, чи такими, що містять недостовірні відомості про особу, без дозволу відповідних органів влади.

відео дня

Покарання за незаконний перетин кордону

Згідно з проєктом, спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробленими документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до 3 років.

Також передбачена відповідальність за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури. За такі дії може загрожувати обмеження волі чи ув’язнення до 3 років.

Порушення строків перебування за кордоном

Порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану також каратиметься штрафом від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень або ув’язненням на 3-5 років.

Однак, громадяни, які повернуться в Україну протягом трьох місяців і добровільно заявлять про правопорушення до моменту вручення підозри, можуть бути звільнені від відповідальності.

Виїзд чоловіків за кордон

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.

Він говорив, що така ініціатива дозволить відчути більше свободи українським родинам.

За його словами, не виключено, що уряд може відмовитися приймати таке рішення.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 серпня Кабінет Міністрів України унормував використання електронної черги для відвідування ТЦК та СП. Це рішення є частиною створення екосистеми е-ТЦК і спрямоване на спрощення доступу громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.

Міністр оборони Денис Шмигаль говорив, що станом на сьогодні мобілізація в Україні триває за планом. За його словами, мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально.

Також депутати Верховної Ради України раніше пропонували новий законопроект №13335, який дозволяє тимчасово оформлювати бронювання для чоловіків, які порушили законодавство про мобілізацію.

Читайте також:

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред