До влади хочуть залучити нових людей: Єрмак заявив про реформування ОП

Відомо, що мова йде про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті.

Реформування Офісу президента

Головне:

Єрмак запропонував залучити військових до роботи в Офісі президента

За його словами, такі люди не шукають виправдань, а шукають рішення

Зеленський підтримав його ідею

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував залучити військових з бойовим досвідом до роботи в ОП. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Про це Андрій Єрмак написав у Телеграм.

За його словами, ідея реформування полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу становили військові з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Що важливо, мова йде про працівників на всіх рівнях та в кожному департаменті.

Єрмак додав, що люди, які пройшли фронт, знають, що таке дисципліна, відповідальність, братерство і небайдужість.

"Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди, які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату", - наголосив очільник Офісу президента.

Він також навів приклад та розповів про свого заступника — полковника Павла Палісу, який раніше був командувачем 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр.

"На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому", - підсумував Єрмак.

Нові призначення - останні новини України

Як повідомляв Главред, 3 серпня президент України призначив командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Ним став генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

28 липня повідомлялось, що уряд призначив заступницю міністра економіки Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов'язків міністра культури та стратегічних комунікацій.

Крім того, 17 липня в Україні призначили нового прем’єр-міністра. Посаду обійняла Юлія Свириденко, яка в уряді Дениса Шмигаля обіймала посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

