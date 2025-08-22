Похолодання накриє всю Україну, температура впаде на 5-8 градусів: стала відома дата

В Україні різко стане холодніше. Також у низці областей очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні - похолодання накриє всю Україну/ фото: УНІАН

Погода в Україні на вихідні, 23-24 серпня, буде нестійкою. Очікується відчутне зниження температурного фону.

У наступні дні на території України спостерігатиметься мінлива погода. Пройдуть дощі, а в деяких регіонах вони будуть значними. При цьому місцями навіть можливі грози і шквалисте посилення вітру. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Він також попередив, що по Україні, починаючи із західних та північних областей, почне поширюватися холодна повітряна маса. Через це по всій державі очікується зниження температури повітря в середньому на 5-8 градусів.

Погода в Україні в суботу, 23 серпня

У західних областях

У західних областях очікується прохолодна погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний/ північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 градусів, вдень +18…+23, на Вінниччині до +26 градусів.

У північних областях

У північних регіонах країни очікується погода без істотних опадів, лише на Сумщині місцями пройдуть помірні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень +19…+24.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується переважно хмарна та дощова погода. Вночі місцями пройдуть значні дощі. Також можливі окремі грози. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, вдень +20…+25.

На півдні України

У південних регіонах та Криму вночі та вранці пройдуть грозові дощі, місцями спостерігатимуться сильні зливи, а також шквали, 17-22 м/с. Вдень опади можливі у Криму та Приазов'ї, в решті областей переважно сухо. Вітер вночі змінних напрямків, 5 – 10 м/с; вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 градус, вдень +22…+27, у Криму та Приазов'ї місцями до +30 градусів.

У східних областях

У східній частині країни вночі без опадів, вранці та вдень пройдуть дощі, місцями з грозами. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с, при грозі поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 градусів, вдень +20…+26, на Донбасі +29…+34 градуси.

Погода в Україні 23 серпня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 24 серпня

У західних областях

У західних регіонах країни вночі місцями, вдень по всій території пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди можливі грози та дрібний град. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+12 градусів, вдень +17…+22.

У північних областях

У північних областях вночі опадів не передбачається, місцями можливий слабкий туман. Вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, вдень +18…+23.

У центральних областях

У центральних регіонах країни вночі без опадів, можливий слабкий туман. Вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози та шквали, 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11…+16 градусів, вдень +21…+26.

На півдні України

У південних областях та Криму очікується погода без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 7-12 м/с, у другій половині дня можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +24...+29.

У східних областях

У східних регіонах України переважно без опадів, лише на Харківщині у другій половині дня пройдуть короткочасні дощі, можливі шквали. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +10…+15 градусів, вдень +23…+28.

Погода в Україні 24 серпня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, очікуються дощ, гроза, сильні зливи і зниження температури – які регіони України накриє похолодання. Не всюди в Україні буде тепло – подекуди тепла сонячна погода зміниться дощами з грозами і похолоданням.

Також раніше повідомлялося, що в Україні буде справжній Армагеддон – регіони заливатиме дощами з грозами та градом. Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде осінь-2025 в Україні – синоптик здивував прогнозом погоди. Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про небезпечну погоду до кінця серпня.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

