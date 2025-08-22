Рус
Діагностували важке захворювання: Кікроров звалився зі сцени і не зміг встати

Олена Кюпелі
22 серпня 2025, 12:45оновлено 22 серпня, 13:45
131
Путініст Кіркоров звалився зі сцени і не зміг встати без сторонньої допомоги.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що сталося з Кіркоровим
  • Як стався інцидент

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і має серйозні проблеми зі здоров'ям, звалився зі сцени в Росії.

Інцидент трапився в РФ під час фестивалю Нова хвиля.

відео дня

Як видно на відеоролику, в якому звалився путініст, Кіркоров не розрахував довжини сцени і полетів прямо з неї. Він також спробував піднятися сходами на піднесення на сцені, виконуючи свою пісню, проте оступився. Незважаючи на те, що трапилося, йому не відключили фонограму, під яку він виступав.

Раніше стало відомо, що у Філіпа Кіркорова діагностували діабет другого типу. Через це захворювання співак скаржиться на слабкість і ватяні ноги.

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Філіп Киркоров новини шоу бизнесу
