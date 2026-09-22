У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

Депутати РФ, чиї родичі загинули на війні, наполягають на виведенні підрозділів із проблемних ділянок фронту.

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Депутати РФ готують звернення до військового керівництва / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, t.me/duma_gov_ru

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Депутати Держдуми готують звернення до Бєлоусова

Вимога - відвести війська з Лиманського напрямку

Причина - втрати під час операції ЗСУ "Вівальді"

Новообрані депутати Держдуми РФ, чиї рідні загинули на війні, готують закрите звернення до військового керівництва. Вони вимагають відвести підрозділи з одного з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш".

"Руху "Атеш" стало відомо, що новообрані депутати Держдуми РФ, чиї родичі загинули на війні, готують закрите звернення до міністра оборони РФ Бєлоусова. У ньому вони закликають вивести російські війська з проблемних ділянок фронту заради збереження їхніх життів та загальної керованості підрозділами", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що окремо у зверненні йдеться про непрофесійність начальника Генерального штабу Збройних сил РФ генерала армії Валерія Герасимова.

"Також акцентується увага на системних проблемах у ЗС РФ, зокрема на тотальній брехні, яку культивують російські генерали заради отримання чергових нагород за "захоплені" населені пункти", - додають партизани.

В "Атеш" підкреслили, що мова йде про північ Донецької області в районі населеного пункту Лиман, де Сили оборони України проводять операцію "Вівальді". Саме звідти депутатам РФ стало відомо про колосальні втрати серед російських військ.

"Агенти руху "Атеш" зі складу угруповання військ "Центр" ЗС РФ повідомляють про значну технічну перевагу ЗСУ на цій ділянці. Російські військовослужбовці відзначають нові роботизовані системи, які застосовують українці і які призводять до відчутних втрат у лавах ЗС РФ", - підсумували у партизанському русі.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Що відомо про наступ у межах операції "Вівальді"

Начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко говорив, що Сили оборони за тиждень здійснили нові просування на півночі Донецької області в межах першого етапу операції "Вівальді" та зачистили ще кілька населених пунктів.

Окремо він виділив ситуацію довкола Лиманського виступу та в районі агломерації, де українські підрозділи зараз вирівнюють обстановку.

"Їхнє намагання контрдіяти у районі Лиманського виступу є безрезультатними, оскільки призводить лише до більших втрат серед особового складу. В районі Словʼянська та Краматорська противник далі продовжує намагання рухатися. Зараз, відповідно, ми здійснюємо дії зі стабілізації положення і створення умов щодо наших подальших активних дій", - наголосив військовий.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов говорив, що російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області завглибшки від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

Дані аналітиків DeepState свідчать про те, що Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів територій та два населені пункти в рамках операції "Вівальді".

Водночас аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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