"Стало темно": відомий актор-воїн повідомив про горе в родині

Олексій Тритенко зізнався, що втратив не лише рідну людину, а й близького друга та наставника.

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Помер батько актора Олексія Тритенка / колаж: Главред, фото: instagram.com/alexey_tritenko

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Помер батько актора Олексія Тритенка

Артист нечасто розповідав про батьків публічно

Український актор і військовослужбовець Олексій Тритенко повідомив у Instagram про важку втрату в родині. Помер його батько Олександр. Артист відомий глядачам за серіалом "Коли ми вдома" та фільмом "Круті 1918".

Причину смерті близької людини чоловік не вказав, але підкреслив, що йому дуже бракуватиме батька.

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"Сьогодні вночі не стало батька. Друга, наставника, найкращого життєвого прикладу того, як треба любити свою сім’ю, виховувати дітей і, найголовніше, як любити життя... Пішла у Всесвіт найсвітліша людина в моєму житті. Стало темно... Я тебе люблю", - написав актор.

Олексій Тритенко нечасто розповідає про батьків публічно. Відомо, що його батько Олександр працював інженером-технологом на одному з трубопрокатних підприємств.

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Про персону: Олексій Тритенко Олексій Тритенко - український актор театру та кіно ("Коли ми вдома", "Крути 1918", "Чорний ворон", "Я, Ніна" тощо). Почав свою кар’єру у 2003 році. З 2018 року - актор Київського академічного Молодого театру. З лютого 2022 року служить у ЗСУ, має звання молодшого сержанта.

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