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Переговори з Трампом дали прогрес щодо ліцензії на Patriot - ЗМІ

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 02:01
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Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного прогресу в питанні ліцензій на Patriot для України.
Переговори з Трампом принесли прогрес у питанні ліцензії на Patriot
Переговори з Трампом дали результат щодо ліцензії на Patriot / Колаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Коротко:

  • На переговорах з Трампом досягли прогресу щодо ліцензії на Patriot
  • Віткофф і Кушнер зустрінуться з представниками України та ЄС

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного прогресу в питанні ліцензій на Patriot", - розповів співрозмовник видання на умовах анонімності.

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Раніше Зеленський заявляв, що поки що не отримав однозначної відповіді від американської сторони щодо надання відповідної ліцензії.

Інше джерело повідомило РБК-Україна, що щодо низки інших важливих для України питань ситуація поки що залежить від рішень російської сторони.

Тим часом, за даними видання, в ніч на 23 вересня в Нью-Йорку має відбутися зустріч представників України, США та європейських країн. У переговорах планують взяти участь спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Цю інформацію підтверджує й журналіст Axios Барак Равід у соцмережі Х.

Два джерела повідомили йому, що зустріч відбудеться в Нью-Йорку в ніч на 23 вересня.

"Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з українською переговорною командою та радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини для обговорення українських пропозицій щодо угоди про деескалацію конфлікту з Росією", - повідомив Равід.

Переговори з Трампом дали прогрес щодо ліцензії на Patriot - ЗМІ
Главред

Виробництво ракет для Patriot в Україні: терміни та перспективи

Після заяви Дональда Трампа про можливий запуск у Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot експерти спробували оцінити, скільки часу знадобиться для реалізації такого масштабного проєкту.

Організувати повноцінне виробництво в короткі терміни практично неможливо. Україні доведеться вирішити одразу кілька важливих завдань: отримати необхідні технології, підготувати виробничі потужності, придбати та встановити спеціалізоване обладнання, знайти кваліфікованих працівників і налагодити стабільні поставки всіх необхідних комплектуючих.

За оцінками фахівців, якщо ключові рішення будуть ухвалені без затримок і роботи розпочнуться оперативно, перші ракети українського виробництва можуть з’явитися приблизно через один-два роки.

Актуальність такого проєкту зростає на тлі триваючого збільшення Росією випуску балістичних ракет, зокрема тих, що призначені для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М".

Виробництво Patriot - головне

Нагадаємо, "Главред" повідомляв - міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot

Patriot – американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з того часу кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети та безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п’яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 пускові установки на батарею) систем Patriot може сягати $9 млрд (включає: 36 пускових установок ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 пускові установки), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість запуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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