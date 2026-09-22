Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

Трамп і Зеленський провели зустріч в ООН: говорили про завершення війни, території України, удари по РФ та можливу нову зустріч із Путіним.

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Переговори Зеленського і Трампа - про що заявили лідери / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Трамп заявив про можливість угоди щодо війни

Зеленський закликав якнайшвидше завершити війну

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп почали переговори у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Зустріч транслював Офіс президента України.

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На початку переговорів Зеленський окремо відзначив підтримку з боку Трампа та американського Конгресу. Український президент наголосив на необхідності завершити війну до настання зими.

"Я сподіваюся, що ми зможемо покласти край цій війні. Нам у цьому допоможе президент Трамп. Я думаю, це треба зробити якомога швидше. Поки не настала зима, безперечно, ми багато чого обговорили", - сказав Зеленський.

Трамп зі свого боку заявив, що Вашингтон намагався знайти розв'язання війни, а відносини США з Україною та Європою залишаються важливими. Він також висловив переконання, що сторони зрештою можуть домовитися.

"Я думаю, що буде угода. Ми говорили про угоди з президентом Путіним так само. Щось таке станеться, безперечно", - заявив Трамп у відповідь на питання про те, чи зможе Україна повернути всі свої території.

Окремо американський президент згадав українські удари по російській території та їхній вплив на паливний сектор РФ. За його словами, атаки створили для Москви суттєві проблеми.

"Я думаю, що українці можуть пишатися собою. Хоробрі вояки мають дуже добре командування, хоч би що сталося. Оці удари по Росії і те, що стало з виробництвом дизелю. Так, це відчутні удари по Росії, по цінах на дизель, на пальне, але ми будемо про це говорити. І, безперечно, це тяжко для Росії", - сказав він.

Під час зустрічі також порушили тему можливого прямого зіткнення між Росією та Великою Британією. Трамп заявив, що не очікує такого розвитку подій, а також згадав дискусію щодо можливого тимчасового обмеження експорту дизельного пального.

Він також прокоментував майбутню можливу зустріч за участю українського та російського президентів. Трамп зазначив, що Володимир Путін, за його словами, прагне зустрічі та миру.

"Ну, він хоче миру", - сказав Трамп.

Американський президент окремо згадав закон Ліндсі Грема, який передбачає посилення тиску на Росію. Відповідаючи на запитання про можливість його застосування, Трамп назвав документ дуже жорстким.

"Я думаю, що це дуже суворий закон", - заявив Трамп.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Він також позитивно оцінив майбутню зустріч із керівником Китаю. За словами Трампа, сторони мають добрі відносини, а переговори можуть стати продуктивними.

"Я думаю, що це буде чудова зустріч, чудова розмова, ми маємо добрі стосунки. Він любить свій Китай, а я люблю свої Сполучені Штати", - сказав президент США.

Говорячи про підсумки переговорів, Трамп назвав зустріч продуктивною та заявив про наявність сприятливої можливості для укладення домовленості.

"Сьогодні ми маємо перевагу, і це гарна нагода укласти угоду. Є два варіанти. Один дуже поганий, а другий може призвести до величі країни. Я думаю, що ми схиляємося до цього другого варіанту", - заявив Трамп.

Водночас питання подальшої допомоги Україні, за словами американського президента, залишається предметом обговорення.

"Ми про це говоримо наприкінці, ми ще поговоримо, бо це ще не кінець. У нас є люди, які можуть забезпечити виробництво. Я хочу подякувати", - сказав він.

Після цього переговори Трампа і Зеленського продовжилися у закритому форматі.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Чим Зеленський переконає Трампа - дипломат назвав головний аргумент

Постачання озброєння та економічні наслідки припинення бойових дій можуть стати ключовими темами зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку. Водночас очікувати реального прориву у переговорах із Росією чи різкого посилення тиску на Москву наразі не варто. Про це повідомив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Одним із практичних результатів зустрічі дипломат вважає можливе рішення щодо подальшої військової підтримки України. За словами Огризка, американський президент має враховувати наслідки російських атак та власну відповідальність за політику Вашингтона.

"Якщо коротко, то моє бачення таке: у питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

Окремим напрямком для переконання Трампа може стати економічна складова війни. Йдеться передусім про те, як можливе припинення бойових дій позначиться на цінах, зокрема на паливному ринку.

"Головний підсумок, як на мене, полягатиме в іншому. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що можна обміняти припинення вогню на те, що він отримає для себе бонуси, а ціни поповзуть не вгору, а вниз, зокрема на дизельне паливо, - це єдиний момент, який може реально на нього вплинути. Все інше, як мені здається, належить до розряду якихось політичних фондів", - вважає Огризко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський зауважив, що особиста зустріч з Путіним може мати сенс для досягнення до конкретних рішень. Він також пропонував провести можливу зустріч на саміті G20 у Маямі 14–15 грудня, а Кремль відкинув проведення переговорів на саміті за участі російського лідера.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про санкції проти енергетичного сектору Росії. Документ дозволяє вводити мита до 100% для країн-імпортерів російської нафти і газу.

Джерело видання Axios повідомило, що під час розмови Трамп просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За даними джерела, президент США неодноразово просив припинити атаки через вплив на ціни на дизельне паливо. Як уточнюється, слово "дизель" згадувалося під час розмови багато разів, а зустріч орієнтовно відбулася у вівторок через кілька днів після підписання Трампом закону про санкції і великої угоди про озброєння для України.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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