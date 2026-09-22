Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

Юрій Берендій
22 вересня 2026, 20:52оновлено 22 вересня, 21:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Трамп і Зеленський провели зустріч в ООН: говорили про завершення війни, території України, удари по РФ та можливу нову зустріч із Путіним.
Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ
Переговори Зеленського і Трампа - про що заявили лідери / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • Трамп заявив про можливість угоди щодо війни
  • Зеленський закликав якнайшвидше завершити війну

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп почали переговори у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Зустріч транслював Офіс президента України.

відео дня

На початку переговорів Зеленський окремо відзначив підтримку з боку Трампа та американського Конгресу. Український президент наголосив на необхідності завершити війну до настання зими.

"Я сподіваюся, що ми зможемо покласти край цій війні. Нам у цьому допоможе президент Трамп. Я думаю, це треба зробити якомога швидше. Поки не настала зима, безперечно, ми багато чого обговорили", - сказав Зеленський.

Трамп зі свого боку заявив, що Вашингтон намагався знайти розв'язання війни, а відносини США з Україною та Європою залишаються важливими. Він також висловив переконання, що сторони зрештою можуть домовитися.

"Я думаю, що буде угода. Ми говорили про угоди з президентом Путіним так само. Щось таке станеться, безперечно", - заявив Трамп у відповідь на питання про те, чи зможе Україна повернути всі свої території.

Окремо американський президент згадав українські удари по російській території та їхній вплив на паливний сектор РФ. За його словами, атаки створили для Москви суттєві проблеми.

"Я думаю, що українці можуть пишатися собою. Хоробрі вояки мають дуже добре командування, хоч би що сталося. Оці удари по Росії і те, що стало з виробництвом дизелю. Так, це відчутні удари по Росії, по цінах на дизель, на пальне, але ми будемо про це говорити. І, безперечно, це тяжко для Росії", - сказав він.

Під час зустрічі також порушили тему можливого прямого зіткнення між Росією та Великою Британією. Трамп заявив, що не очікує такого розвитку подій, а також згадав дискусію щодо можливого тимчасового обмеження експорту дизельного пального.

Він також прокоментував майбутню можливу зустріч за участю українського та російського президентів. Трамп зазначив, що Володимир Путін, за його словами, прагне зустрічі та миру.

"Ну, він хоче миру", - сказав Трамп.

Американський президент окремо згадав закон Ліндсі Грема, який передбачає посилення тиску на Росію. Відповідаючи на запитання про можливість його застосування, Трамп назвав документ дуже жорстким.

"Я думаю, що це дуже суворий закон", - заявив Трамп.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Він також позитивно оцінив майбутню зустріч із керівником Китаю. За словами Трампа, сторони мають добрі відносини, а переговори можуть стати продуктивними.

"Я думаю, що це буде чудова зустріч, чудова розмова, ми маємо добрі стосунки. Він любить свій Китай, а я люблю свої Сполучені Штати", - сказав президент США.

Говорячи про підсумки переговорів, Трамп назвав зустріч продуктивною та заявив про наявність сприятливої можливості для укладення домовленості.

"Сьогодні ми маємо перевагу, і це гарна нагода укласти угоду. Є два варіанти. Один дуже поганий, а другий може призвести до величі країни. Я думаю, що ми схиляємося до цього другого варіанту", - заявив Трамп.

Водночас питання подальшої допомоги Україні, за словами американського президента, залишається предметом обговорення.

"Ми про це говоримо наприкінці, ми ще поговоримо, бо це ще не кінець. У нас є люди, які можуть забезпечити виробництво. Я хочу подякувати", - сказав він.

Після цього переговори Трампа і Зеленського продовжилися у закритому форматі.

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Чим Зеленський переконає Трампа - дипломат назвав головний аргумент

Постачання озброєння та економічні наслідки припинення бойових дій можуть стати ключовими темами зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку. Водночас очікувати реального прориву у переговорах із Росією чи різкого посилення тиску на Москву наразі не варто. Про це повідомив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Одним із практичних результатів зустрічі дипломат вважає можливе рішення щодо подальшої військової підтримки України. За словами Огризка, американський президент має враховувати наслідки російських атак та власну відповідальність за політику Вашингтона.

"Якщо коротко, то моє бачення таке: у питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

Окремим напрямком для переконання Трампа може стати економічна складова війни. Йдеться передусім про те, як можливе припинення бойових дій позначиться на цінах, зокрема на паливному ринку.

"Головний підсумок, як на мене, полягатиме в іншому. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що можна обміняти припинення вогню на те, що він отримає для себе бонуси, а ціни поповзуть не вгору, а вниз, зокрема на дизельне паливо, - це єдиний момент, який може реально на нього вплинути. Все інше, як мені здається, належить до розряду якихось політичних фондів", - вважає Огризко.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський зауважив, що особиста зустріч з Путіним може мати сенс для досягнення до конкретних рішень. Він також пропонував провести можливу зустріч на саміті G20 у Маямі 14–15 грудня, а Кремль відкинув проведення переговорів на саміті за участі російського лідера.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про санкції проти енергетичного сектору Росії. Документ дозволяє вводити мита до 100% для країн-імпортерів російської нафти і газу.

Джерело видання Axios повідомило, що під час розмови Трамп просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За даними джерела, президент США неодноразово просив припинити атаки через вплив на ціни на дизельне паливо. Як уточнюється, слово "дизель" згадувалося під час розмови багато разів, а зустріч орієнтовно відбулася у вівторок через кілька днів після підписання Трампом закону про санкції і великої угоди про озброєння для України.

Читайте також:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп мирне врегулювання новини України Трамп новини мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

22:49Україна
РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

22:34Фронт
Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

21:57Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

Останні новини

00:03

Астрологи назвали місяці народження найнетерплячіших людей

22 вересня, вівторок
23:47

Орхідея дасть нові пагони: три прості способи розмноження вдомаВідео

23:25

"Агресивний і пафосний": кум Насті Каменських різко висловився про Потапа

22:49

РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежаФото

22:34

РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – НовакРосія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак
22:02

Тест на IQ: потрібно знайти число 690 серед 960 за 30 секунд

21:57

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

21:32

"Стало темно": відомий актор-воїн повідомив про горе в родині

21:24

Оголошено офіційну причину смерті Хайден Панеттьєрі

Реклама
21:02

Календар іменин на жовтень 2026 року: кого вітати з днем ангела цього місяця

21:00

Крайні праві й перемагають: Невзлін — про тривожний сигнал із НімеччиниПогляд

21:00

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

20:52

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

20:36

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл — Трегубов

20:33

Секрет фінансового успіху: куди покласти каштани для залучення грошей

20:18

Досвідчені господарі збирають опале листя у мішки і залишають на рік: для чого

20:10

Коли святкують Покрову за новим стилем: розкрито точну дату для вірян

19:58

"Останні конвульсії": названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях

19:33

ЄС продовжив санкції проти РФ ще на три роки, виключивши двох олігархів – ЗМІ

19:27

У Києві палають резервуари з пальним, є поранені: усі подробиці атаки РФ

Реклама
19:13

Рушник категорично не можна залишати в одному місці на кухні: в чому причинаВідео

19:05

Прихована загроза для дому: чому заборонено закладати віконні отвори

18:44

Чому 23 вересня не можна згадувати давні образи: яке церковне свято

18:39

Дешевше за дуб, а горить без диму: яка деревина врятує димар від сажі

18:28

Росія вдарила по іноземному підприємству в Житомирі: що відомо

17:52

Зіпсує каструлі й гаманець: 5 головних мінусів індукційної плити

17:49

Чи можна виливати їжу в унітаз: сантехнік здивував відповіддюВідео

17:43

Радіатори грітимуть краще: що потрібно зробити перед ввімкненням опаленняВідео

17:41

Трамп виступив в ООН - що сказав про Україну та який сигнал передав Путіну

17:15

Знищить сад ще до морозів: яке добриво не можна вносити восени

16:50

Україна атакувала кораблі, пов'язані з США: у Трампа виступили з претензіями

16:48

У Кремлі заявили про "мир назавжди" та висунули ультиматум: що відомо

16:45

Трамп запропонує Зеленському "чудову ідею" на зустрічі в Нью-Йорку - Рубіо

16:21

У Русі діяли особливі правила для шпигунів: що передбачав договір з ВізантієюВідео

16:07

Гороскоп на завтра, 23 вересня: Близнюкам - пастка, Рибам - успіх

16:06

Київстар ТБ знімає перший Original у вертикальному форматі — "Тільки сіла"

16:04

Долар різко зріс, євро подешевшав: новий курс валют на 23 вересня

15:51

Путін "зірвав" зустріч із Зеленським у Маямі: що Кремль готує натомість

15:24

Українська компанія "Єнамін" продовжує постачати продукцію до РФ через Китай, — аналітик

15:23

Плюс 24 млн грн до цілі: Atlas Festival підбив підсумки кампанії "Збір 150%" новини компанії

Реклама
15:19

Дизель злетить до 145 гривень: коли українцям чекати рекордних цін на пальне

15:07

ЗМІ повідомили про смерть Людмили Янукович: як жила перша леді "втікача"

15:00

Легкий, стильний, розумний: ASUS Zenbook 14 вагою від 1,1 кг стартує в Україні новини компанії

14:42

РФ формує ракетний запас: якою буде тактика ударів та що чекає на Україну взимку

14:38

Важкий стан: у мережі з’явилися фото Сінді Кроуфорд після смерті сина

14:35

Курячі стегенця вийдуть неймовірно соковитими: секрет у простому маринаді

14:26

"Ще одна людина": Тодоренко знову продемонструвала вагітний живіт

13:42

Гороскоп Таро на завтра, 23 вересня: Тельцям — не обмежувати, Дівам — невизначеність

13:33

Китайський гороскоп на завтра, 23 вересня: Собакам — інсайти, Щурам — ощадливість

13:24

Меган Маркл несподівано з'явилася у Великій Британії: її помітили в компанії зірки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти