Вибухи в Києві, дрони атакували столицю, є "прильоти" та пожежі: що відомо

Ключові факти:
- Вранці 23 вересня Київ атакували ворожі дрони
- У Голосіївському районі БПЛА влучив у склад
- У Солом'янському районі спалахнула пожежа на транспортному підприємстві
Рано вранці в середу, 23 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.
"Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Закликаємо мешканців міста дістатися до найближчих укриттів", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації о 06:00.
Пізніше стало відомо, що в Голосіївському районі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено складське приміщення. Спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, у Соломенському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками.
На іншому місці в Соломенському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Соломенському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства. Екстрені служби вирушають на місце події.
О 07:15 Кличко повідомив, що у Голосіївському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.
Атаки РФ на Україну - новини
Як писав Главред, у ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. В результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.
У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.
Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі.
У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. У результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо щонайменше про п’ятьох поранених.
Увечері 20 вересня дрон на оптиці влучив прямо біля під’їзду в Сумах. Там якраз перебувала подружня пара. Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення.
Росія готує нову масштабну атаку на Україну
Країна-агресор РФ готує нову масовану атаку на Україну. Про це заявив у Telegram президент Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки.
"Наразі є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", - сказав глава держави.
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Про персону: Віталій Кличко
Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.
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