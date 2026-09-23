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Вибухи в Києві, дрони атакували столицю, є "прильоти" та пожежі: що відомо

Анна Ярославська
23 вересня 2026, 07:12
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Наслідки удару по Києву ліквідовують у Голосіївському та Соломенському районах міста.
Атака дронів, дрони, ППО
Атака дронів на Київ 23 вересня - пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: 108-а окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Ключові факти:

  • Вранці 23 вересня Київ атакували ворожі дрони
  • У Голосіївському районі БПЛА влучив у склад
  • У Солом'янському районі спалахнула пожежа на транспортному підприємстві

Рано вранці в середу, 23 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

"Жовтий рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через загрозу з боку дронів. Закликаємо мешканців міста дістатися до найближчих укриттів", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації о 06:00.

відео дня

Пізніше стало відомо, що в Голосіївському районі внаслідок влучання БПЛА пошкоджено складське приміщення. Спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, у Соломенському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками.

На іншому місці в Соломенському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Соломенському районі сталося загоряння на території транспортного підприємства. Екстрені служби вирушають на місце події.

О 07:15 Кличко повідомив, що у Голосіївському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 22 вересня російські війська завдали ударів балістичними ракетами по Дніпропетровській області. Вибухи пролунали в Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. В результаті ворожої атаки двоє людей загинули. Ще шестеро - отримали поранення.

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, четверо людей отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі.

У ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. У результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо щонайменше про п’ятьох поранених.

Увечері 20 вересня дрон на оптиці влучив прямо біля під’їзду в Сумах. Там якраз перебувала подружня пара. Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія готує нову масштабну атаку на Україну

Країна-агресор РФ готує нову масовану атаку на Україну. Про це заявив у Telegram президент Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки.

"Наразі є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України", - сказав глава держави.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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