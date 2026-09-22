Трамп виступив в ООН - що сказав про Україну та який сигнал передав Путіну

Трамп заявив про готовність США посилити тиск на Іран, боротися з картелями, зміцнити позиції в Гренландії та завершити війну в Україні.

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Виступ Трампа на Генасамблеї ООН - що сказав президент США / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Трамп окреслив головні зовнішньополітичні пріоритети США

Президент США пригрозив Ірану та картелям

Трамп заявив про завершення кількох війн

Сьогодні, 22 вересня, президент США Дональд Трамп сьогодні виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Перед початком виступу, коли він заходив до будівлі ООН, журналіст запитав його, яке послання він має для президента РФ Володимира Путіна.

"Припиніть війну", - коротко відповів Трамп.

відео дня

Під час виступу на Генасамблеї ООН, який транслював "Голос Америки" Трамп наголосив на особистій відповідальності за дії американської адміністрації. Він також заявив, що нинішня влада прагне не лише робити заяви, а й реалізовувати конкретні кроки.

"Лідери в цьому залі, ми знаємо... ви чудово знаєте, що відбувається. Але у нас мало часу для того, щоб зробити цей світ безпечним для наших дітей. І ми повинні скористатися цією можливістю просто зараз", - заявив Трамп.

Заява Трампа про війну Росії проти України

Окремо американський президент зазначив, що Вашингтон продовжує працювати з керівництвом Росії та України. Трамп висловив сподівання, що війна незабаром буде завершена.

"Ми дуже щільно співпрацюємо з лідерами Росії та України й покладемо край цій війні. Вважаю, ми досягнемо миру значно швидше, ніж очікувалося, адже всі вже втомилися від цього", - заявив Трамп.

Він також згадав про численні жертви серед військових та цивільних.

"Загинули десятки тисяч людей, здебільшого молоді, солдатів. Коли я дивлюся на фотографії з цієї війни, я більше не хочу бачити подібних кадрів", - сказав президент США.

Він нагадав про підписаний ним законопроєкт Ліндсі Грема, який, за словами Трампа, наділяє президента значно ширшими повноваженнями у сфері тарифів. Трамп вважає, що цей документ може сприяти завершенню війни.

Законопроєкт Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Також Трамп висловив подяку своїй дружині Меланії за її роботу над поверненням українських дітей, викрадених Росією, до їхніх родин в Україні.

Війна США проти Ірану

Окремо американський президент зосередився на ситуації на Близькому Сході. За його словами, США мають намір протидіяти поширенню тероризму та хаосу в регіоні.

"Ми націлені на те, щоб приборкати тероризм, зокрема на Близькому Сході. Адже вони сіяли хаос і смерть по всьому регіону", - зазначив Трамп.

Окремий блок виступу стосувався Ірану та його ядерної програми. Трамп заявив, що Тегеран раніше відмовився від американської пропозиції щодо згортання ядерної програми, після чого США вдалися до силових дій.

"Я ніколи не дозволю Ірану мати ядерну зброю. Коли я приступив до роботи минулого року, ми розпочали переговори з Іраном, щоб вони згорнули свою ядерну програму. Вони відмовилися від тієї пропозиції, яку ми їм надали. Це була їхня помилка", - заявив президент США.

За словами Трампа, іранська сторона продовжує розробляти безпілотники та ракети. Він також пов'язав ці розробки з потенційною загрозою для європейських країн.

"Режим продовжує створювати дрони та ракети. Але ми, американці в регіоні, разом із союзниками не дамо їм можливості розвивати цей потенціал. Вони вже створюють ракети, які можуть досягти Європи", - наголосив Трамп.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Окремо Трамп заявив, що Вашингтон готовий до економічного тиску на Тегеран, якщо той не відмовиться від ядерної програми. Водночас президент США допустив домовленість із Іраном і заявив, що в такому разі країна може отримати можливість для відновлення.

"Якщо домовленість з Іраном буде, ми скажемо, що вони відбудують набагато кращу країну, ніж коли-небудь. Можливо, з найкращих країн у Найближчому Сході або у світі", - заявив Трамп.

Президент США також дав зрозуміти, що не має наміру послаблювати позицію Вашингтона щодо Тегерана. За його словами, Іран має усвідомлювати наслідки відмови від домовленостей.

"І єдине, що мені приходить в голову, це те, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї. Вони зрадники. Вони боягузи", - сказав Трамп.

Він закликав інші держави приєднатися до економічного тиску на Тегеран. Йдеться, за словами американського президента, про ізоляцію Ірану доти, доки країна не відмовиться від ядерних амбіцій та підтримки терористичних організацій.

"Я хочу звернутися до всіх країн, приєднатися до нас і сприяти в повній економічній ізоляції Ірану до тих пір, поки вони відмовляться від своїх ядерних амбіцій і не будуть підтримувати терористів", - заявив Трамп.

Про військові можливості США

Окремо Трамп запевнив, що Сполучені Штати мають достатні запаси озброєнь і нарощують виробництво боєприпасів. За його словами, оборонна промисловість країни готується до масштабного збільшення випуску ракет та іншої зброї.

"Боягузи і зрадники намагаються переконати, ніби США бракує боєприпасів, але це брехня. У нас зараз більше боєприпасів, ніж будь-коли раніше", - заявив президент США.

Трамп також повідомив про плани щодо будівництва нових виробничих потужностей. Він заявив, що американська оборонна промисловість зможе швидше забезпечувати озброєнням як самі США, так і їхніх союзників.

Заява про завершення війни в Газі

Говорячи про Близький Схід, президент США заявив про досягнення домовленостей щодо припинення війни в секторі Гази. Він пов'язав це з дипломатичними зусиллями Вашингтона та участю інших держав.

"За кілька тижнів ми припинили війну в секторі Гази й урятували тисячі життів. Ми також повернули додому всіх заручників, які залишалися в полоні", - сказав Трамп.

Він розповів і про створення Ради миру, яка, за його словами, займатиметься відбудовою регіону та гуманітарними питаннями.

Контекст Венесуели

Ще однією темою виступу стала Венесуела. Трамп заявив про військову операцію США та арешт Ніколаса Мадуро, пов'язавши політику щодо Каракаса з енергетичними інтересами Вашингтона.

"Наші дії у Венесуелі доводять: Сполучені Штати більше не терпітимуть загроз у свій бік. За потреби ми застосуємо весь наш військовий потенціал для захисту інтересів США", - наголосив Трамп.

Венесуела / Інфографіка: Главред

Про боротьбу з картелями та наркотрафіком

Окремо Трамп зосередився на безпеці американського континенту та боротьбі з наркотрафіком. Він заявив, що адміністрація США розглядає картелі як ворожі організації та готова застосовувати проти них військову силу.

"Відколи я став президентом, я визнав наркоторговців та картелі іноземними ворожими організаціями, і ми прагнемо стерти їх із лиця землі", - заявив Трамп.

За його словами, американські сили проводять операції проти суден, які перевозять наркотики морськими шляхами. Трамп також відзначив високий показник знищення таких цілей.

"Вони вдаються до насильства й убивств як до інструменту шантажу. Тому Сполучені Штати зараз завдають численних ударів по човнах, які перевозять наркотики", - сказав президент США.

Окремо Трамп згадав Мексику та Кубу. Він заявив, що Вашингтон контролює ситуацію в обох країнах і прагне не допустити діяльності іноземних агентів та організованих злочинних угруповань у регіоні.

Плани щодо Гренландії

Ще однією темою виступу стала Гренландія. Трамп заявив про намір США посилити військову присутність на острові, пояснивши це питаннями безпеки американського континенту та Європи.

"Вороги не зможуть розмістити свої військові бази в Гренландії. Тому ми розпочнемо процес розгортання військового контингенту та побудуємо там дві бази", - заявив Трамп.

Американський президент також пов'язав посилення присутності США в Арктиці з діяльністю НАТО, наголосивши, що це сприятиме захисту регіону та зміцненню Альянсу.

Гренландія / Інфографіка: Главред

Критика ООН та МКС

Окремий блок виступу був присвячений міжнародним організаціям. Трамп заявив про скорочення американського фінансування та закликав до реформування ООН, водночас виступивши проти глобальних податків і надмірного міжнародного регулювання.

"Ніякого світового уряду не буде, як і глобальних податків, доки я залишаюся президентом", - заявив Трамп.

Президент США також різко висловився щодо Міжнародного кримінального суду. Він закликав країни виходити з цієї організації та заявив, що Вашингтон відкидає її підходи до оцінки дій США.

Штучний інтелект як один із головних викликів

Значну частину виступу американський президент присвятив розвитку штучного інтелекту. Він заявив, що США прагнуть зберегти лідерство в цій сфері, водночас наголосивши на необхідності контролю за технологіями.

"США є провідною державою у сфері суперінтелекту, і ми розвиватимемо цей напрям безпечно та відповідально", - сказав Трамп.

Він також розкритикував прогнози, які, на його думку, перебільшують технологічні та кліматичні загрози. Трамп наголосив, що американська влада не планує гальмувати прогрес.

"Я не збираюся зупиняти чи стримувати розвиток технологій, який за масштабами перевищує і промислову революцію свого часу, і появу інтернету. Але ми маємо бути дуже пильними", - заявив президент США.

Завершуючи виступ, Трамп закликав держави об'єднуватися перед спільними викликами. Він заявив, що США збережуть провідну роль у світовій політиці та застосовуватимуть силу для захисту власних інтересів.

Чим Зеленський переконає Трампа - дипломат назвав головний аргумент

Постачання озброєння та можливість вплинути на позицію Дональда Трампа через економічні аргументи можуть стати головними результатами зустрічі Володимира Зеленського з президентом США у Нью-Йорку. Водночас очікувати реального прориву в переговорах із Росією чи посилення тиску на Москву наразі передчасно. Про це повідомив екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю виданню Oboz.ua.

Зустріч лідерів України та США охоплює кілька тем, зокрема військову підтримку та можливі подальші кроки щодо Росії. Огризко вважає, що саме у питанні озброєння Київ може отримати конкретний результат.

"Якщо коротко, то моє бачення таке: у питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

З дипломатичними контактами Москви ситуація, на його думку, значно складніша. Росія не демонструє зміни своєї позиції, а передумов для суттєвого посилення американського тиску на Кремль експерт наразі не бачить.

"Що стосується переговорів, я в це абсолютно не вірю, тому що Росія поки що не змінила своєї позиції. Тому це здебільшого порожні розмови. Якщо говорити про тиск на Росію, я теж у це абсолютно не вірю, тому що поки що ми не бачимо обставин, які могли б цьому сприяти", - зазначив Огризко.

Водночас дипломат вважає, що для американського президента важливим аргументом можуть стати наслідки припинення бойових дій для цін та економіки. Саме через цю площину Зеленський, на думку Огризка, може спробувати змінити позицію Трампа.

"Головний підсумок, як на мене, полягатиме в іншому. Якщо Зеленському вдасться переконати Трампа, що можна обміняти припинення вогню на те, що він отримає для себе бонуси, а ціни поповзуть не вгору, а вниз, зокрема на дизельне паливо, - це єдиний момент, який може реально на нього вплинути. Все інше, як мені здається, належить до розряду якихось політичних фондів", - вважає Огризко.

Окремим ризиком залишається можливість односторонніх вимог до України. У такому разі Києву доведеться доводити, що обмеження для української сторони без одночасного стримування Росії створюють нерівні умови.

"Таке може бути, але у нас є аргумент. Президент, я думаю, привезе з собою статистику, яка показує, скільки цивільних, невинних життів щодня забирає Росія, яка не ставить перед собою мету знищення лише військових об’єктів. Вона ставить за мету знищення українців і самої української держави", - переконаний Огризко.

На його думку, Київ може наполягати на необхідності одночасного тиску на обидві сторони, якщо від України вимагатимуть обмежити військові дії.

"Не можна вимагати від однієї сторони роззброїтися, коли на неї нападають, а агресора при цьому не зупиняти. Тиск буде, але є й контраргументи, на які Трамп не може не звернути уваги", - додав він.

Політика Трампа щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю через війну проти України. Він наголосив на пошкодженні підприємств і тому, що значна частина НПЗ виведена з ладу.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на кроки з деескалації, якщо Росія припинить атаки на енергетичний сектор та критичну інфраструктуру України. Він також повідомив, що це питання планують обговорити з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

ЗМІ повідомляють, що запланована зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським в рамках Генасамблеї ООН може торкнутися обмеження атак на російську нафтову інфраструктуру. У публікації вказується, що під час майбутньої зустрічі Трамп порушить питання НПЗ як одне з ключових.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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