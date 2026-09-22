Оголошено офіційну причину смерті Хайден Панеттьєрі

Стала відома причина смерті Хайден Панеттьєрі: трагедію визнано нещасним випадком.

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Хайден Панеттьєрі - причина смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

Що сталося з Панеттьєрі

Яка причина смерті актриси

Причина смерті актриси Хайден Панеттьєрі офіційно розкрита через кілька тижнів після її загибелі.

Як пише Page Six, згідно з даними коронера, 36-річна зірка померла внаслідок токсичного впливу одразу кількох речовин.

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У звіті зазначено, що в організмі актриси було виявлено фентаніл та низку інших препаратів, зокрема седативні та психотропні засоби. Смерть визнано випадковою - ознак насильницького втручання не виявлено.

Хайден Панеттьєрі померла від речовин / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Відомо, що Панеттьєрі знайшли без свідомості в будинку в Південній Кароліні. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, однак врятувати її не вдалося.

Раніше актриса відкрито говорила про боротьбу із залежностями та проблемами психічного здоров’я. Ці теми вона порушувала й у своїй нещодавній книзі, де ділилася особистими переживаннями та досвідом одужання.

Смерть зірки стала шоком для шанувальників і колег. Незважаючи на успішну кар’єру та популярність, її життя супроводжувалося серйозними особистими випробуваннями, які, як вважають багато хто, зіграли трагічну роль.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

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