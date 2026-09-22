У Києві палають резервуари з пальним, є поранені: усі подробиці атаки РФ

Російські БПЛА завдали удару по Оболоні, Печерську та Дніпровському району столиці.

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Удар РФ по Києву / Колаж: Главред, фото: t.me/kievreal1, УНІАН

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Влучання зафіксували в Оболонському та Печерському районах Києва

В Оболонському районі пошкоджено резервуари з пальним

Внаслідок атаки постраждали вісім людей

Російські війська 22 вересня атакували Київ. Внаслідок удару зафіксовано влучання щонайменше у двох районах столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В Оболонському районі влучання в резервуари з пальним.Екстрені служби прямують на місце", - розповів міський голова.

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Також наслідки атаки зафіксували у Печерському районі. Спочатку мер повідомив про одного постраждалого, згодом уточнив, що йдеться про двох людей. Медики оглядають постраждалих.

Згодом Кличко уточнив, що в Оболонському районі Києва зафіксували ще одне влучання. Росіяни поцілили в об’єкт нежитлової забудови.

У КМДА повідомили, що через загрозу повторного обстрілу в Києві тимчасово змінили рух червоної гілки метро та зупинили Kyiv City Express в обох напрямках. Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух у напрямку столиці реактивних безпілотників, а Кличко повідомляв про роботу ППО.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

За даними КМДА, у Дніпровському районі уламки впали на території приватного житлового будинку. У Печерському районі двоє чоловіків отримали травми внаслідок ворожої атаки. Їм надається необхідна медична допомога.

"Уже 8 постраждалих у столиці. Трьох поранених медики госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці", - уточнив Кличко.

Як РФ змінила тактику ударів "Шахедами" - пояснення експерта

Російські війська почали підбирати тип ударного безпілотника залежно від метеоумов на маршруті та в районі цілі. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник враховує, зокрема, туман і хмарність, які можуть ускладнювати роботу української ППО.

"Перше, на що дивитиметься противник - це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність, це буде ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. І відповідно противник застосовуватиме той чи інший засіб - реактивний чи звичайний "Шахед", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Водночас РФ збільшує не лише кількість ударних засобів, а й застосовує нові тактичні прийоми. Загалом росіяни вже запустили близько 7700 реактивних безпілотників, з яких приблизно 1900 - за неповний вересень. Відсоток збиття таких цілей, за словами Ігната, становить близько 60%.

Російські удари по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про ворожу атаку на місто. Міський голова також повідомив, що влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, чотири людини отримали поранення.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари балістичними ракетами по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограді. За попередніми даними, внаслідок ударів двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення, на об’єктах виникали пожежі.

Начальник Житомирської обласної ОВА Віталій Бунечко поінформував про удар по підприємству з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді. На місці масштабної пожежі загиблих і постраждалих не зафіксовано, екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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