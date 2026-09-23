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Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральниці за 45 с

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 00:33
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Головоломки допомагають не тільки цікаво провести вільний час, а й підтримувати мозок у тонусі.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Візуальні тести тренують уважність, концентрацію, пам'ять і здатність помічати навіть незначні деталі. Про це пише Jagranjosh.

Сьогодні пропонуємо перевірити вашу спостережливість за допомогою цікавої головоломки. Перед вами дві картинки прибиральниці. На перший погляд вони здаються повністю ідентичними, проте між ними заховані три відмінності.

На вирішення завдання дається всього 45 секунд. За цей час потрібно уважно порівняти обидва зображення та визначити всі розбіжності.

відео дня

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Не поспішайте: відмінності можуть бути зовсім незначними й знаходитися в найнесподіваніших місцях. Міг змінитися колір якогось предмета, зникнути окремий елемент або з’явитися деталь, якої немає на іншому зображенні.

Подібні завдання дозволяють потренувати швидкість візуального сприйняття, концентрацію та здатність швидко знаходити дрібні зміни.

Вдалося виявити всі три відмінності за 45 секунд?

Якщо знайти всі відмінності з першого разу не вдалося, не варто засмучуватися. Ще раз уважно порівняйте зображення, а потім звіряйтеся з підказкою і спробуйте свої сили в інших головоломках.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати цю оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на малюнку - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

Інші ребуси:

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