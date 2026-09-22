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РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

Руслана Заклінська
22 вересня 2026, 22:49оновлено 22 вересня, 23:30
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Росіяни вдарили по торговельному центру в Південному мікрорайоні.
РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа
Наслідки атаки по ТЦ у Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Що відомо:

  • РФ атакувала торговельний центр у Запоріжжі
  • Унаслідок влучання виникла пожежа
  • Удар припав на Південний мікрорайон міста

Російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. Про це повідомив т.в.окерівника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Черговий ворожий удар по черговому торгівельному центру. На цей раз - в Південному мікрорайоні", - заявив він.

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За його словами, інформація про постраждалих наразі не надходила. Очільник ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Ворог не припиняє тероризувати запоріжців, знищує запаси продуктів і робочі місця людей", - наголосив Семікін.

  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА
  • Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня
    Удар по ТЦ у Запоріжжі 22 вересня Фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров підтвердив ворожий удар по торговельному центру. Він додав, що внаслідок влучання виникла пожежа.

"Палає дах торговельного центру. На щастя, обійшлося без поранених", - уточнив Семікін.

Оновлено 23:29: Двоє чоловіків поранені через ворожий удар по торговельному центру в Запоріжжі. Медики надають всю необхідну допомогу.

Яка ціль атак РФ по цивільних об'єктах - пояснення експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів в інтерв’ю Главреду, що Росія не може переломити ситуацію на фронті на свою користь, тому намагається тиснути на Україну ударами по цивільній інфраструктурі. Такі атаки можуть свідчити про проблеми РФ на полі бою.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

За словами Новака, ситуація на фронті дедалі менше відповідає цілям, які Москва декларує під час переговорів. Зокрема, українські військові продовжують повертати населені пункти на Донеччині, яку Росія вважає ключовою для своїх вимог.

"Росія вже безпорадна у війні. На фронті, як ми бачимо, Україна почала відвойовувати значні ділянки окупованих територій, причому в Донецькій області - ключовій для РФ території. Адже Москва під час переговорів вимагає, щоб Україна покинула останні райони Донецької області, які вона ще контролює. І навіть на цій "сакральній" для ворога території наші захисники відвойовують населені пункти", - зазначив Новак.

Економіст вважає, що через відсутність успіхів на фронті Росія намагається впливати на українців психологічно, завдаючи ударів по цивільних об’єктах. Він також заявив, що ефективність українських ударів середньої та великої дальності, за його оцінкою, значно вища за аналогічні удари РФ.

Удари РФ по Україні 22 вересня - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про балістичні удари по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду. Він додав, що удари по трьох містах пошкодили підприємства та складські приміщення.

Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив про черговий удар по підприємству з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді. Він зазначив, що обійшлося без жертв і постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання щонайменше у двох районах столиці під час вечірньої атаки. Він уточнив, що внаслідок удару спалахнули резервуари з пальним в Оболонському районі. Унаслідок атак постраждали вісім людей.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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