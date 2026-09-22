Україна атакувала кораблі, пов'язані з США: у Трампа виступили з претензіями

Судна США нібито ставали цілями атак України, заявив Рубіо. У Вашингтоні вимагають вирішити проблему.

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Україна атакувала судна, пов'язані зі США - Рубіо / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

Рубіо заявив про атаки на пов'язані зі США судна

Вашингтон хоче припинення ударів по енергетичних об'єктах

США пов'язують ціни на нафту з війною РФ проти України

Україна протягом останніх місяців неодноразово атакувала російські судна, пов'язані зі США, а також американські нафтові поставки. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі Fox News.

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"Протягом останніх кількох місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями - ймовірно, не навмисно, але все ж таки - з боку України", - заявив держсекретар США.

За словами Рубіо, йдеться не лише про судна, а й про нафтові поставки. Він наголосив, що подальше повторення таких випадків Вашингтон вважає неприпустимим.

"Ми не можемо допустити, щоб таке відбувалося. Цю проблему потрібно вирішити", - сказав він.

Ще одним питанням у заяві Рубіо стали ціни на нафту. Він пов'язав їхню динаміку останніх тижнів із кількома факторами, серед яких ситуація в Чорному морі, війна Росії проти України та атаки хуситів. На тлі бойових дій перебої з морськими перевезеннями продовжують впливати на енергетичні ринки.

Рубіо також заявив, що адміністрація Дональда Трампа продовжує шукати можливості для завершення війни. Він окремо позитивно оцінив роботу спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Саме тому президент завжди прагнув завершити цю війну і готовий зробити все можливе, щоб покласти їй край. Це складно, але ми зберігаємо надію на зрушення, адже росіяни зазнають величезних втрат - тисячі загиблих солдатів щотижня, а Україна, своєю чергою, стикається з потужним натиском; тож це справді дуже руйнівно для обох сторін, і ми хочемо зробити все від нас залежне, щоб завершити цей конфлікт. На жаль, це виявилося складним завданням", - підкреслив очільник американської дипломатії.

Він додав, що Віткофф і Кушнер зосереджені на переговорах щодо Росії, України та Ірану.

"Стів і Джаред - це спеціальні представники з питань мирних місій; вони зосереджені виключно на росії, Україні та ситуації з Іраном, намагаючись досягти мирних домовленостей. Як застосувати весь цей досвід? - Вони чудово справляються зі своєю роботою, і, повірте, люди, з якими їм доводиться мати справу - непрості партнери", - сказав він.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Скільки ще Росія зможе продовжувати війну - коментар експерта

Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року. Москва вже має проблеми з резервами, паливом, бюджетом та експортними доходами. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

Окремим фактором тиску на російську економіку експерт називає продовження українських ударів по об'єктах, які забезпечують виробництво, транспортування та продаж російських ресурсів.

"Перш за все, удари Збройних сил України вглиб Росії по її НПЗ, нафтоперекачувальних станціях, портах майже на всіх морях, через які росіяни експортують свої товари, торговельних мережах на кшталт Wildberries та Ozon тощо, триватимуть і ставатимуть дедалі інтенсивнішими", - заявив Новак.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник ОП Михайло Подоляк назвав умову енергетичного перемир'я з Росією. Він підкреслив, що ключовим є контроль США за діями Росії. За його словами, без дієвого наглядового інструменту Сили оборони продовжать уражати ті ворожі об'єкти, які дають Москві ресурс для фінансування війни.

Київ і Москва прагнуть усунути спецпосланця США Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Віткофф з березня 2025 року був основним каналом зв'язку між адміністрацією Дональда Трампа та Кремлем, а невдоволення загострилося після його візитів разом із Джаредом Кушнером.

Уряд РФ схвалив проєкт нової лінії з виробництва хімічних волокон у межах розширення заводу "Алабуга-Волокно". Аналіз документів і супутникові знімки свідчать, що розширення має дозволити збільшити випуск дронів щонайменше на 78% до 2029 року. Розширення забезпечить додаткові 500 тонн карбонового волокна на рік, що вистачить на приблизно 28 тисяч корпусів дронів, при нинішній оцінці виробництва РФ понад 36 тисяч одиниць на рік.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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