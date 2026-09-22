У Кремлі заявили про 'мир назавжди' та висунули ультиматум: що відомо

У Москві заявляють, що Київ нібито поінформований про умови, на яких Росія готова завершити війну.

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У Путіна заявили про відмову від тимчасового перемир'я / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Коротко:

Кремль публічно відкинув ідею тимчасового перемир'я

Пєсков заявив про ставку на "мир назавжди"

Москва перекладає відповідальність за рішення на Київ

Країна-агресор Росія нібито зацікавлена у досягненні "тривалого миру" в Україні, а не у тимчасовому припиненні вогню, яке "нічого не дасть". Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

За його словами, Путін нібито завжди виступав за "мир назавжди", а не за будь-які паузи у бойових діях.

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"Путін і російська сторона завжди заявляли, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть", - зазначив він.

Речник російського диктатора також заявив, що українська сторона чудово знає умови для завершення конфлікту.

Пєсков додав, що у Києві нібито розуміють, які саме рішення необхідні для виходу на шлях до "сталого миру".

Скільки ще зможе воювати Росія

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року.

За його словами, Москва вже стикається з проблемами із резервами, паливом, бюджетом та експортними доходами.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив він.

Перемир'я між Україною та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп раніше заявляв про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, Київ і Москва нібито погодилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної.

Тим часом Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною. Що цікаво, у Москві назвали саму ідею Трампа щодо припинення ударів по енергооб'єктах "дуже гарною".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга говорив, що майбутня зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа може дати конкретний результат у питанні припинення російських атак. У Києві розраховують, що переговори за участю американської сторони допоможуть наблизити домовленості про перемир'я.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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