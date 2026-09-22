Трамп запропонує Зеленському 'чудову ідею' на зустрічі в Нью-Йорку - Рубіо

Американський держсекретар заявив, що США підтримують припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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США пропонують енергетичне перемир’я / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп і Зеленський зустрінуться ввечері 22 вересня у Нью-Йорку

Однією з тем стане енергетичне перемир’я між Україною та РФ

США підтримують припинення ударів по енергетичній інфраструктурі

Увечері 22 вересня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з тем переговорів стане можливе припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Reuters.

Рубіо заявив, що США підтримують припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. За його словами, йдеться про те, щоб енергетичні об’єкти України та російські енергетичні потужності не були цілями ударів.

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"Ми вважаємо, що це була б чудова ідея - припинення вогню в енергетичній інфраструктурі, за якого інфраструктура України не буде мішенню, а також постачання російської енергії не буде мішенню", - сказав Рубіо в ефірі Fox News

За словами держсекретаря США, Трамп хоче обговорити із Зеленським можливість припинення ударів по енергетичних об’єктах обох країн. Ідея такого перемир’я вже обговорювалася американською стороною. Водночас останніми днями Росія та Україна продовжували завдавати ударів по цілях, пов’язаних з енергетикою.

Чого чекати від зустрічі Трампа і Зеленського - думка дипломата

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Oboz.ua розповів, що реальний прогрес під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Нью-Йорку можливий насамперед у питанні постачання озброєння. Водночас відновлення переговорів із Москвою та посилення тиску на Росію поки можуть залишитися лише політичними заявами.

За словами дипломата, зустріч охоплюватиме кілька важливих питань - від протиповітряної оборони до можливого нового пакета санкцій. Водночас найбільш реальні результати він очікує саме у військовій сфері.

"У питанні озброєння ситуація розвиватиметься в позитивному напрямку. Трамп все-таки повинен зрозуміти, що він так само несе відповідальність за злочини, які щодня скоює Росія в Україні, бомбардуючи нашу територію", - зазначив Огризко.

Щодо переговорів із Кремлем і нового тиску на РФ дипломат налаштований скептично. Він наголосив, що Москва не змінила своєї позиції, а обставин для посилення тиску на Росію наразі не видно.

Переговори між Зеленським і Трампом - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президенти України та США домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Лідери планують обговорити питання енергетичної безпеки.

Володимир Зеленський повідомив про готовність піти на кроки з деескалації за певних умов. Він уточнив, що припинення ударів по НПЗ РФ можливе за умови припинення атак на українську енергетику.

Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями ЗМІ, може підняти питання обмеження атак на російську нафтову інфраструктуру під час переговорів. Лідер США наполягатиме на необхідності обмежити атаки на НПЗ через вплив на ринок палива. Раніше ця тема вже обговорювалася під час телефонної розмови між президентами.

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