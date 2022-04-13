"Вбивці танків" вже в Україні: ЗСУ озброїли американськими дронами-камікадзе

Switchblade / Скріншот

Збройні сили України отримали американські безпілотні літальні апарати Switchblade для боротьби з окупантами РФ.

Дрони-камікадзе Switchblade використовуватимуть для боротьби з російськими окупантами, повідомили у Пентагоні.

За словами прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, США вирішили відправити в Україну "значну кількість" дронів Switchblade.

Відзначимо, що американський дрон-камікадзе призначений для ураження противника методом самознищення. Його навіть можна носити в рюкзаку, а запускати його можна з будь-яких поверхонь.

Дрони Switchblade 600

Це новітня модель дронів-камікадзе, яка озброєна протитанковими боєголовками, розроблених компанії AeroVironment.

БПЛА оснащені протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично вражати ціль. Він оснащений сенсорами і відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої мети в режимі реального часу, управляється за допомогою планшета.

Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрона становить 54,4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS - 90 Vickers.

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