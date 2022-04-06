Орбан запропонував Путіну вести переговори в Будапешті: у Зеленського жорстко відповіли

В Офісі президента України назвали слова прем'єра Угорщини "медійним хайпом".
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у середу в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував йому провести в Будапешті переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.
"Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що у нього є певні умови", - приводять ЗМІ слова Орбана.
За їхніми даними, Орбан заявив, що також запросив до Угорщини для переговорів президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера ФРН Олафа Шольца.
У Зеленського відповіли Орбану
В Офісі президента України назвали слова прем'єра Угорщини Віктора Орбана про те, що президент РФ Володимир Путін дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті – "медійним хайпом".
"Сьогодні багато хто робить політичні заяви, виходячи чисто зі своїх інтересів. Найчастіше це про політичні спекуляції і бажання хайпа. Особливо якщо ми говоримо про політичних діячів з дуже специфічними політичними поглядами", - підкреслив радник глави ОПУ, член делегації України на переговорах з РФ Михайло Подоляк у коментарі УП.
"Але реальність дещо інша. Є офіційні канали. Є переговорна група, яка постійно знаходиться на контакті на рівні підгруп. Є, нарешті, ключовий міжнародний консультативний формат - на рівні політичних радників, яким займається з нашого боку Андрій Єрмак. Будь-які реальні пропозиції йдуть тільки по цих каналах. Інше - це медійний хайп", - додав Подоляк.
Раніше уряд Угорщини заборонив доставку і транзит зброї через свою територію для допомоги ЗСУ. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
У повідомленні наголошується, що Угорщина заборонила поставку в Україну озброєння. Також не можна буде здійснювати транзит військової техніки через територію держави.
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