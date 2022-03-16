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Україну чекає доля Ізраїлю: Жданов висловився щодо нейтрального статусу Києва

16 березня 2022, 13:08

Навіть програвши, Росія буде збирати сили для наступного ривка. За рік-два нове керівництво РФ будуватиме всю політику на тому, щоби помститися Україні.

війська України, танк
Нейтральний статус України - це зрада і капітуляція, вважає Жданов / Reuters

Якщо Україна погодиться на нейтральний статус, то фактично це означатиме, що країна програла війну Росії. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов.

"Це зрада і капітуляція. Якщо ми погодимося на нейтралітет, вважайте, ми програли війну. Коли ми виграємо війну, ми можемо подумати про ухваленя закону, як у Швейцарії. Хоча залишатися нейтральними в центрі Європи - це самогубство. Маючи дві тисячі кілометрів кордону з РФ - тим більше", - сказав Жданов.

Військовий експерт пояснив, що, навіть програвши, Росія буде збирати сили для наступного ривка. За його словами, буквально за рік-два нове керівництво Росії будуватиме всю політику відродження Росії на тому, щоби помститися Україні.

"Це імперська ідеологія, вона там ніколи не вивітриться. Її напалмом не випалиш в Росії ніколи", - впевнений військовий експерт.

За словами Жданова, на Україну чекає доля Ізраїлю.

"Україна повинна стати наполовину армією, нація повинна стати наполовину воєнізованою. Лише таке посилення країни буде стримувати противника, даючи йому зрозуміти, що похід в Україну для нього закінчиться дуже плачевно. Це наш єдиний шанс на порятунок. І ось тут система колективної безпеки (необов'язково натовської), може стати в нагоді", - зазначив військовий експерт.

За його словами, якщо Україн вийде переможцем з війни з Росією, то зможе пропонувати союз сусідам - Польщі, країнам Балтії, Чехії, Словаччини.

"Але якщо ми програємо, жодних союзів не буде. І нейтралітет буде вже нікому не потрібен ( ... ) Але для того, щоби підписувати союзи, потрібно виграти війну", - резюмував Жданов.

Як повідомляв Главред, полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов розповів, що позиції України та Росії прямо протилежні, тому переговори Зеленського і Путіна не допоможуть закінчити війну в Україні. Найімовірніше, сторони просто обміняються ультиматумами. За його словами, в України є лише військовий шлях вирішення конфлікту.

Інші новини:

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