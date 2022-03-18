Блокада Маріуполя: окупанти забирають документи і вивозять жителів у віддалені міста РФ

Мешканка Маріуполя в пункті тимчасового розміщення евакуйованих в будівлі спортивної школи в Таганрозі Ростовської області 17 березня 2022 року / Фото Reuters

Російські військові проводять псевдоевакуацію з тимчасово контрольованих окупантами районів блокадного Маріуполя. Жителів міста вивозять до Росії, при цьому забирають документи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Російська армія наслідує нацистські методи (...) Людей вантажать в автобуси, вивозять в Новоазовськ без попередження і отримання згоди, потім - фільтраційні заходи (обшук, огляд, перевірка телефонів), потім в Таганрог і на поїзд. В різні віддалені міста Росії", - написав він 17 березня в Faceboоk.

За словами Андрющенка, у маріупольців забирають українські документи, а натомість видають щось на зразок довідки.

"Що далі? Щонайменше, два роки без можливості залишити вказане місто, робота згідно розподілу та відсутність документів. Хіба це не нацизм нового зразка?", - додав він.

Андрющенко повідомив також, що в Маріуполі йдуть вуличні бої. При цьому окупанти не контролюють навіть "свою" частину міста, а лише "зачищають мирних городян".

"В даний час за три дні з Маріуполя вийшли близько 35 тис. маріупольців. З ще більш хорошого - майже весь актив міста в безпеці. Ударний кулак подальшого опору і допомоги буде сформований днями", - розповів радник мера Маріуполя.

Також, за його словами, окупанти вивезли з бази "Азова" в Урзуфі залишки форми.

"Чекаємо нових відеопостановок звірств росіян, переодягнених у форму Азова", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, 16 березня російська авіація скинула бомбу на драматичний театр у місті Маріуполь. Внаслідок авіаудару була зруйнована частина будівлі, а багато людей опинилися під завалами.

З-під завалів драматичного театру в Маріуполі Донецької області вдалося врятувати до 130 осіб. В бомбосховище під руїнами театру можуть перебувати ще "не менше 1300 осіб".

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