Вторгнення РФ в Україну застопорилося на всіх фронтах - британська розвідка / Radio Svoboda

За словами британської розвідки, російське вторгнення в Україну значною мірою застопорилося на всіх фронтах. Про це повідомляє англійський телеканал Sky News.

Згідно з останнім оглядом британського Міністерства оборони, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі і в повітрі за останні дні.

Вони "продовжують нести великі втрати", а вторгнення" в основному застопорилося на всіх фронтах".

Водночас українську оборону Британські розвідники кваліфікували як "стійку і добре скоординовану" і заявили, що переважна більшість території залишається в руках України.

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Нагадаємо, раніше високопоставлені джерела з Міністерства оборони Великобританії заявили про те, що російська армія, яку Володимир Путін кинув на захоплення України, зможе підтримувати повну боєздатність ще всього 10-14 днів.

Після цього окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили.