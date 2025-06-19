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Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну

Юрій Берендій
19 червня 2025, 21:38оновлено 19 червня, 22:29
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Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним і висловив сподівання, що війна завершиться до кінця президентського терміну Дональда Трампа.
Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну
Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський готовий до переговорів на найвищому рівні
  • Президент України висловив сподівання на закінчення війни в межах президентського терміну Трампа

Президент України Володимир Зеленський відповів на закиди російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна у нібито нелегітимності української влади та озвучив своє бачення щодо термінів закінчення війни. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

Зеленський наголосив, що Україна потребує справжнього припинення бойових дій та завершення війни. Водночас країна відкрита до перемовин на найвищому рівні — на рівні ухвалення реальних рішень.

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"Я готовий зустрічатись у будь-якому форматі з тими, хто ухвалює рішення і хто має відповідні повноваження, зокрема з Путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни", - сказав він.

Президент України також висловив переконання, що війна РФ проти України буде закінчена в межах президентського терміну президента США Трампа, який закінчиться 20 січня 2029 року.

"І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна. Безпека потрібна", - резюмував він.

Дивіться відео заяви Зеленського про терміни закінчення війни:

Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну
/ Фото: скріншот

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські дрони-камікадзе типу "Шахед", оснащені системами штучного інтелекту, є новим викликом для української протиповітряної оборони. Як пояснив військовий експерт Павло Нарожний, ці безпілотники здатні самостійно розпізнавати цілі та не реагують на засоби радіоелектронної боротьби, що суттєво ускладнює їхнє перехоплення.

18 червня президент Росії Володимир Путін організував публічну заяву, яку в Офісі Президента України охарактеризували як маніпулятивне "розмовне шоу", адресоване американському лідеру Дональду Трампу.

Водночас Україна готується до відбиття ще однієї серйозної загрози — плануючих авіабомб із коригувальними модулями (КАБ та ФАБ з УМПК), якими Росія активно обстрілює прифронтові міста. За даними Defense Express, Україна разом із партнерами по НАТО вже проводить випробування засобів для їхнього ефективного знищення.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп
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