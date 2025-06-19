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У Зеленського назвали єдиний спосіб закінчення війни в Україні і відповіли Путіну

Юрій Берендій
19 червня 2025, 18:58
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Лише жорсткий тиск може змусити Путіна припинити війну, інакше Захід ризикує стимулювати подальшу агресію Кремля, зазначив Подоляк.
У Зеленського назвали єдиний спосіб закінчення війни в Україні і відповіли Путіну
У Зеленського назвали єдиний спосіб закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 ОМБр

Про що сказав Подоляк:

  • Санкції та тиск можуть змусити Путіна закінчити війну
  • Підхід країн Заходу щодо РФ може призвести до розширення війни

Попри заяву російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна про можливість відновлення переговорів після 22 червня, очевидно, що ні сотня днів, ні доба не зупинять війну. Про це в коментарі 24 каналу сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, замість ефективного тиску на російського диктатора, ми спостерігаємо політику поступок і спроб домовленостей.

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На думку Подоляка, єдиним дієвим підходом є використання сили та тиску, щоб Путін сам просив не завдавати ударів по території Росії, не залишати його наодинці з потенційною загрозою усунення, та не руйнувати економічні інтереси його оточення. Лише такі інструменти можуть справді вплинути на Кремль.

"Всі інші формати не працюють, а навпаки стимулюють його до агресії. Ми бачимо, що зараз Путін тільки ще більше знахабнів, він озвучує нові абсурдні заяви, ставить цинічні умови Україні й говорить про те, що нібито хоче закінчити війну", – підкреслив радник голови ОПУ.

Він наголосив, що жодні 100 днів, тиждень чи навіть 24 години не матимуть значення, якщо Захід і далі намагатиметься вмовити Путіна замість того, щоб перейти до рішучих дій. Такий підхід лише сприятиме подальшій ескалації й розширенню війни, а також стане ударом по авторитету світових лідерів, зокрема Дональда Трампа.

Подоляк додав, що США мають справу з надійними союзниками Україною та Європою, які прагнуть, аби імідж американського президента залишався сильним.

Однак для завершення війни потрібна реальна участь — через санкційний тиск або військову підтримку. Інакше, на думку Подоляка, це лише відкриє шлях до нових конфліктів та посилення інших агресивних держав.

Радник глави ОПУ наголосив, що президент США має усвідомити це якнайшвидше.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої обговорили подальшу санкційну стратегію та узгодження обмежувальних заходів проти Росії у співпраці з міжнародними союзниками.

Тим часом президент США Дональд Трамп, виступаючи на полях саміту G7, заявив, що Вашингтон наразі утримується від нових санкцій проти РФ, очікуючи можливого досягнення мирної угоди щодо війни в Україні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила діяльність міжвідомчої робочої групи, яка займалася формуванням стратегії посиленого тиску на Росію з метою пришвидшення мирних переговорів з Україною. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на трьох представників американської влади.

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Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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війна в Україні Михайло Подоляк
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