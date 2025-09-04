Рус
"Ми розглядаємо один формат": Зеленський розкрив, про що говорив з Трампом

Руслана Заклінська
4 вересня 2025, 20:18оновлено 4 вересня, 20:50
Розмова відбулася після зустрічі "Коаліції охочих", у якій також взяли участь європейські лідери.
Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Зеленського:

  • Зеленський разом лідерами ЄС провели розмову з Трампом
  • Обговорювали шлях до миру, санкції і захист неба України
  • Розглядається новий формат протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу й детальну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили те, як підштовхнути ситуацію до реального миру, санкції проти Росії, та захист українського неба. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Телефонна розмові відбулася після зустрічі "Коаліції охочих" в Парижі. У ній також взяли участь європейські лідери.

"Передусім (говорили - Главред) про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Ми обговорили різні опції, і найголовніше - це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру - позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", - наголосив Зеленський.

За словами президента, досягнення миру можливе через позбавлення російської військової машини фінансування та ресурсів.

"Якщо Росія й надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, як вона зволікає з цим із березня, то ми разом з Америкою йдемо на додаткові санкції та дамо чітку відповідь на цю відмову Росії. Саме в такому контексті це прозвучало в нашій розмові з президентом Трампом", - додав президент Франції Емманюель Макрон.

Захист українського неба

Також у ході розмови обговорили питання максимального захисту повітряного простору України. Зеленський наголосив, що поки війна триває, українці не повинні залежати від постійних російських атак, а ракети та безпілотники не повинні забирати життя мирних жителів.

"Ми розглядаємо один формат. Вчора детально про це говорили з Емманюелем, говорили вперше про такий формат. Сьогодні поділилися з партнерами, після цього поділилися з президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно від них багато в цьому форматі захисту неба залежить, - якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися цією інформацією", - розповів президент України.

Наприкінці розмови Зеленський подякував президенту Трампу за підтримку українського народу та повідомив, що сторони домовилися про подальші контакти для координації дій і обговорення наступних кроків.

Гарантії безпеки

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що гарантами безпеки для України можуть стати США та Китай. За його словами, Пекін і Вашингтон прагнуть на певний період взяти паузу у своєму протистоянні, адже обидві сторони наразі не готові до прямого конфлікту.

"Наприклад, всі побачили, що зараз на полі бою роблять погоду безпілотні системи, а американцям і китайцям до цього дуже далеко. Єдині дві країни, які володіють передовими технологіями в таких системах - Україна і Росія. Це аргумент, з яким певним чином будуть рахуватися", - наголосив він.

Клочок переконаний, що весь процес врегулювання війни Росії проти України залежить від майбутніх домовленостей США і Китаю.

"Трамп веде переговори з Китаєм щодо торговельної угоди. Війна Росії проти України - один з елементів цієї угоди", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 4 вересня в Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". Лідери європейських країн досягли стратегічних домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Також президент Зеленський прокоментував "запрошення" російського диктатора Путіна до Москви. За його словами, зустріч потрібна, але поки що не видно бажання Росії завершити війну.

Як повідомляв Главред, 26 країн погодилися надіслати війська або підтримати місію для гарантування безпеки України. За словами президента Франції, розгортання відбудеться після припинення вогню, не на фронті, і має на меті запобігти новій агресії та забезпечити довгострокову безпеку України.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

