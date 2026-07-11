Виробництво Patriot для України: у Reuters з’ясували, де можуть відкрити завод

Виробництво перехоплювачів Patriot від Raytheon або від Lockheed Martin не розпочнеться досить швидко.

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Україна може налагодити виробництво компонентів для Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

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Виробництво перехоплювачів Patriot PAC-2 не розпочнеться достатньо швидко

Нові перехоплювачі для України, ймовірно, вироблятимуться у Німеччині

Не менше року може знадобитися на розгортання Україною виробництва ракет ППО типу Patriot, які мають вирішальне значення для оборони України.

"Patriot - це єдина зброя в арсеналі Києва, здатна зупинити російські балістичні ракети. Цього місяця Україна збила лише чотири з 54 набагато швидших балістичних ракет, запущених Росією", - зазначають журналісти Reuters.

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Експерти зазначають, що виробництво перехоплювачів Patriot PAC-2 від Raytheon або більш досконалих PAC-3 від Lockheed Martin не розпочнеться достатньо швидко.

"Я буду дуже здивований, якщо це відбудеться швидше, ніж через 12 місяців. Я б припустив, що знадобиться значно більше часу", - зазначив Фабіан Гоффманн, експерт з ракетного озброєння з Норвезького інституту оборонних досліджень в Осло.

Виробництво Patriot для України у Німеччині

Однією з країн, яка могла б допомогти Києву прискорити цей процес, є Німеччина, яка створила власний виробничий ланцюжок для перехоплювачів PAC-2.

Два джерела, обізнані з ходом переговорів, зазначили, що нові перехоплювачі, ймовірно, вироблятимуться в Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечніше, а після закінчення війни виробництво можна буде перенести в Україну.

За словами експертів, ракети Patriot наразі не виробляються в кількостях, достатніх для протидії російській балістичній загрозі, оскільки Росія випускає щонайменше 700–800 балістичних ракет наземного базування "Іскандер" та гіперзвукових ракет повітряного базування "Кинжал" на рік.

/ Главред

Скільки Patriot може виробляти Україна

Виходячи з принципу, що для гарантованого перехоплення однієї балістичної ракети потрібно три ракети Patriot, вони підрахували, що, якщо обсяги виробництва Росії залишаться стабільними, щороку знадобиться близько 2 400 перехоплювачів.

"Навіть за наявності ліцензійного виробничого майданчика в Україні досягти такої цифри буде дуже й дуже важко, якщо це взагалі можливо", - зазначив Гоффманн.

Минулого року компанія Lockheed поставила трохи більше 600 ракет PAC-3 і прагне збільшити обсяги виробництва приблизно до 2000 одиниць до 2030 року. За оцінками Гоффмана, український завод міг би виробляти від 200 до 300 перехоплювачів на рік.

Український Patriot: що відомо

Президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО повідомив, що Вашингтон готовий розглянути можливість надання Україні права на локальне виробництво ракет для комплексів Patriot. Однак фахівці у сфері оборони зазначають, що реалізація такого проєкту потребуватиме значного часу.

За оцінками експертів, запуск власного виробництва ускладнюється необхідністю отримання технологій, створення виробничої бази та формування стійких ланцюгів постачання комплектуючих. У результаті перші ракети українського виробництва можуть з’явитися не раніше ніж через один-два роки. Водночас, як зазначають аналітики, Росія продовжує збільшувати обсяги випуску балістичних ракет "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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