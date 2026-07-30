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В України з’явилися "козирі": як Зеленський піднявся в очах Трампа - The Times

Анна Ярославська
30 липня 2026, 10:52
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Президенти США та України провели годинну розмову в Білому домі. Зеленський вийшов із зустрічі з більш чітким планом дій.
Зеленський, Трамп
Стало відомо, що відбулося на зустрічі Зеленського з Трампом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Про що пише The Times:

  • Трамп змінив своє ставлення після успіхів України на фронті
  • Віткофф і Кушнер незабаром відвідають Київ
  • У Зеленського з’явилися козирі

Президент Володимир Зеленський високо оцінив позитивне ставлення до України після "гарної зустрічі" з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі, де обговорювалися плани щодо активізації дипломатичних зусиль з метою припинення війни з Росією. Як повідомляє The Times, у лідера України з’явилися козирі.

Після годинної розмови президент Трамп тепло позував для фотографій із президентом України, а також з’явилися повідомлення про те, що посланці Білого дому з питань миру Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом здійснять свій перший візит до Києва.

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Як зазначають журналісти, судячи з усього, Зеленський вийшов із зустрічі з Трампом із більш чітким планом досягнення своїх цілей, оговтавшись від катастрофічного конфлікту в Овальному кабінеті, який стався в лютому 2026 року.

Як Зеленський піднявся в очах Трампа

Зміна ставлення американського президента до українського лідера не виникла на порожньому місці - вона стала результатом конкретної стратегії та реальних досягнень на полі бою. Джерело в Білому домі розкрило логіку, якою керується Трамп в оцінці міжнародних партнерів.

"Трампу завжди подобалися "переможці", і Зеленський піднявся в його очах, оскільки він і його країна довели свою стійкість перед обличчям Росії", - повідомило джерело в Білому домі.

Стратегія Зеленського полягала в тому, щоб вселити США та Україні думку про наявність спільного ворога в особі Росії та переконати Трампа в тому, що насправді вони на одному боці.

Минулого року Трамп почав висловлювати критику на адресу Путіна, але не заявляв про підтримку України, прагнучи виступити в ролі посередника для припинення війни.

Коли в понеділок журналісти на борту президентського літака запитали Трампа про заяву Зеленського щодо того, що Росія допомагала Ірану здійснювати напади на американців, президент США відповів ухильно, при цьому нагадавши про поразку проросійських сил в іншому регіоні світу.

"Що ж, ми дізнаємося, чи це правда, чи ні. Я запитаю про це Путіна. Це не мало особливого впливу, бо ми їх розгромили... У Венесуелі була вся російська техніка. І чим це закінчилося?" - сказав Трамп.

Дипломати пояснили причини потепління у відносинах

Аналітики та колишні дипломати вже намагаються пояснити, чому позиція Вашингтона щодо Києва змінилася саме зараз. Колишній посол США в Україні Джон Гербст розклав зустріч на порядок денний обох сторін.

"Очевидно, що обидві сторони хотіли підкреслити позитивні моменти. Вони говорили про дві основні теми, одна з яких була на порядку денному Зеленського, а інша - Трампа: на порядку денному Зеленського були ліцензійні угоди, а на порядку денному Трампа - мирні переговори", - заявив Гербст.

За словами дипломата, смерть сенатора Ліндсі Грема позбавила Україну захисника у Вашингтоні, проте візит до Києва блогерки та близької прихильниці Трампа Лори Лумер відіграв важливу роль.

"Головним чином завдяки успіхам України як на полі бою, так і в завданні ударів по Росії, що сам Трамп помітив і про що говорив. Очевидно, у Зеленського з’явилися козирі, яких, як думав Трамп у лютому минулого року, у нього не було", - пояснив Гербст поліпшення відносин між президентами.

Зеленський обговорив спільне виробництво ракет із Lockheed Martin

Окрім політичних переговорів, український президент використав візит до Вашингтона для просування конкретних оборонних домовленостей. Зеленський зустрівся з представниками компанії, що виробляє ключове озброєння для української протиповітряної оборони.

"Ми обговорили наші спільні можливості, пов’язані з системами Patriot та іншими системами. Наші команди вже працюють над конкретними рішеннями, щоб якомога швидше перейти до спільного виробництва та розширити наші можливості щодо захисту життів", - повідомив Зеленський після зустрічі з представниками Lockheed Martin, яка виробляє боєприпаси, зокрема ракети для систем Patriot.

Він додав, що сторони також обговорили "подальший розвиток нашої співпраці - спільне виробництво та обмін технологіями".

Візит Зеленського до Вашингтона та зустріч із Трампом

Як писав Главред, 28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

Зеленський пробув у Білому домі трохи більше години. Пізніше президент зустрінеться з сенаторами.

За словами глави Білого дому, зустріч пройшла "дуже добре".

"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", - написав Трамп у Truth Social.

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американської зброї.

Крім того, обговорювалася ідея візиту представників адміністрації Трампа - Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - до Києва, щоб посилити дипломатичний процес і надати йому додаткового імпульсу.

Трамп також висловився щодо пропозиції Зеленського провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Зазначимо також, що Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроект про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

Чи є у Путіна "козирі": думка експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко вважає, що у російського диктатора Володимира Путіна дійсно є способи вплинути на президента США Трампа.

"Перший фактор - військовий. Путін намагається продемонструвати, що Росія зберігає військову ініціативу (...) Путін прагне показати Трампу, що Росія не програє війну і існує ризик подальшої ескалації. Гадаю, він намагатиметься переконати Трампа в тому, що Росія має "козирі" та достатні військові ресурси", – сказав Фесенко в інтерв’ю Главреду.

Другий фактор – таємна дипломатія.

"Зараз знову можуть активізуватися контакти через Кирила Дмитрієва, Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та сина Трампа. Про це мало говорять, але я думаю, що у росіян є канали впливу, пов’язані не лише з офіційними учасниками переговорів", – зазначив експерт.

Фесенко вважає, що Росія діятиме через інтриги: "У таємному режимі росіяни намагатимуться налаштувати Трампа проти України. Такий механізм працював минулого року, і, думаю, зараз його знову спробують використати".

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Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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