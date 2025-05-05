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Київ очікує на поставку нового озброєння: ЗМІ дізналися що і коли отримає Україна

Анна Косик
5 травня 2025, 17:02оновлено 5 травня, 17:44
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США та Греція є серед потенційних постачальників систем ППО для України.
Patriot, Зеленский
Українську систему ППО чекає потужне посилення / Колаж: Главред, фото: twitter.com/oleksiireznikov, t.me/V_Zelenskiy_official

Основне:

  • Україна незабаром може отримати більше Patriot
  • США планують надіслати Україні модернізовану систему з Ізраїлю

Між західними союзниками України тривають переговори щодо постачання Києву додаткових систем Patriot ще до саміту НАТО, який має відбутися наприкінці червня цього року.

Як пише видання Reuters із посиланням на джерело, що ознайомлене із цим питанням, США та Греція будуть потенційними посередниками у постачанні цих систем.

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Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна прагне отримати якомога більше Patriot і навіть готова купити десять таких систем американського виробництва, щоб збивати балістичні ракети країни-агресорки Росії.

Військові аналітики Ukrainian Defence Express повідомляли, що станом на квітень цього року Україна мала сім повністю робочих систем Patriot.

Видання New York Times також нещодавно повідомляло, що Вашингтон планує надіслати Україні систему Patriot, яка базується в Ізраїлі, після її модернізації і союзники обговорюють "логістику Німеччини чи Греції" щодо надання ще однієї.

На перспективу отримання Києвом нових систем вказує і те, що Зеленський заявив, що обговорював системи протиповітряної оборони з президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Франциска у Ватикані.

Київ очікує на поставку нового озброєння: ЗМІ дізналися що і коли отримає Україна
Patriot / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні від союзників - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27") учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Раніше також повідомлялось, що Європейські країни розглядають збільшення підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК) України замість прямих поставок зброї.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу.

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