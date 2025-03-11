Трамп анонсував нові переговори з Путіним вже цього тижня: про що говоритимуть

Трамп анонсував нові переговори з Путіним і наголосив, що згода РФ на припинення вогню означатиме наближення врегулювання війни в Україні.

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Трамп зробив заяву про нові переговори з Путіним / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Трамп:

Переговори із Путіним відбудуться цього тижня

Згода РФ на припинення вогню вже на 75% наближатиме врегулювання війни

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на пропозицію щодо припинення вогню та анонсував нові переговори із російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про це він повідомив журналістам у Вашингтоні.

Переговори Трампа і Путіна

"Я поговорю з Путіним цього тижня. Я сподіваюсь, він (Путін - ред.) теж погодиться (на припинення вогню в Україні, - ред.), і це вже буде 75% до урегулювання війни. Я сподіваюся на повне припинення вогню найближчими днями", — заявив президент США Дональд Трамп. відео дня

Дивіться відео заяви Трампа про переговори з Путіним:

Фото: скріншот

Чо буде, якщо Росія відмовится від припинення вогню

Президент США також підтвердив, що американські представники зустрінуться з російською стороною "в середу або четвер", щоб запропонувати їм режим припинення вогню.

Відповідаючи на питання про можливу відмову Росії, Трамп заявив: "Ми просто продовжимо воювати".

Як відреагували в Росії

Тим часом у МЗС Росії не виключають контактів із представниками США найближчими днями, реагуючи на переговори між Вашингтоном і Києвом у Саудівській Аравії, повідомляє Sky News.

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Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 лютого 2025 року новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Трамп і Путін мають давню історію спілкування та неодноразово зустрічалися в минулому. Однак для України головним питанням залишається обговорення російської агресії та можливих шляхів її завершення. Про це заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, коментуючи ймовірність домовленостей між Трампом і Путіним без залучення Києва.

Горбач також зазначив, що Трамп неодноразово наголошував на необхідності негайного припинення вогню в Україні, проте залишається невідомим, чи зможе він домогтися зупинки бойових дій з боку Росії та України і які механізми можуть гарантувати довготривале перемир’я.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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