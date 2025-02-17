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За спиною України: стало відомо про що можуть домовлятись Путін і Трамп

Юрій Берендій
17 лютого 2025, 20:28
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Трамп продовжує вести роль посередника між Україною та Росією, що передбачає компліментарне ставлення до обох сторін, зазначив Горбач.
За спиною України: стало відомо про що можуть домовлятись Путін і Трамп
Стало відомо про що можуть домовлятись Путін і Трамп / Колаж Главред, фото: Donald Trump/Facebook, kremlin.ru

Про що сказав Горбач:

  • У Трампа і Путіна багато тем для переговорів
  • Принцип "нічого про Україну без України" вже порушено
  • Конкретики в переговорах немає

У Дональда Трампа та Володимира Путіна чимало тем для обговорення, адже вони знайомі вже давно, раніше спілкувалися та зустрічалися. Однак для України ключовим питанням залишається обговорення російської агресії та можливих шляхів виходу з цієї ситуації. Про це під час чату на Главреді заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач, відповідаючи на запитання про можливі домовленості між Трампом і Путіним без участі Києва.

За його словами, принцип "не говорити про Україну без України" наразі порушено, і Трамп уже зробив цей крок, без можливості повернення назад.

Він неодноразово підкреслював свою зацікавленість у контактах із Путіним і переговорах, зокрема щодо України, а українське керівництво фактично змирилося з таким форматом і не висловлює протестів.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найвідоміші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Крім того, президент Трамп фактично взяв на себе роль посередника в переговорах, а не союзника та партнера України, яким була попередня адміністрація Джозефа Байдена.

"А роль посередника передбачає, що Трамп має бути зручним для обох сторін конфлікту. Тому й лунають компліменти з вуст Трампа на адресу серійного вбивці Володимира Путіна. Трамп не соромиться повторювати, що в нього хороші стосунки з Путіним. Щоправда, він так говорить мало не про всіх у світі, наче це щось означає", - сказав аналітик.

Горбач додає, що підтримку добрих відносин із серійним убивцею намагаються представити як перевагу для посередництва та укладання угод.

"Чогось конкретного в цих переговорах, що можна було б оприлюднити і злити в пресу, очевидно, ще немає (маю на увазі предметні домовленості). Але самі контакти вже є доконаним фактом", - резюмував він.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп готовий дозволити європейським країнам купувати американську зброю, яку вони згодом можуть передавати Україні. Це дасть змогу Києву отримувати озброєння навіть у разі припинення прямої військової підтримки з боку США, повідомляє Bloomberg.

Водночас Трамп заявив, що Володимир Путін нібито "хоче припинити війну" та заперечив припущення, що російський диктатор має амбіції, які виходять за межі України, пише The Hill.

Експрезидент США може прагнути якнайшвидше завершити війну, однак це не гарантуватиме сталого миру чи укладення масштабної угоди. Максимальним результатом такого підходу може стати тимчасове припинення вогню. Згодом Трамп, ймовірно, перейде до розробки більш детального плану із визначенням термінів, ресурсів та зобов’язань, вважає дипломат і колишній посол України в США Валерій Чалий.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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