Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і Путіна

Росіяни не будуть виконувати угоду з Сполученими Штатами якщо це буде суперечити їхнім реальним інтересам щодо України, зазначив Горбач.

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Названо результат переговорів Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

Про що сказав Горбач:

Путін буде намагатись перекласти відповідальність за порушення угоди про припинення вогню на Україну

Єдиний шлях до реального миру - це повне виснаження Росії

Трамп неодноразово заявляв про необхідність негайного припинення вогню в Україні, проте залишається невідомим, чи зможе він змусити Росію та Україну зупинити бойові дії та яким чином гарантуватиме тривале перемир’я. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, Трамп є фактором непередбачуваності, який створює хаос у світовій політиці. Якби він зміг перетворити цей хаос на стабільність, зокрема у підтриманні режиму припинення вогню, це стало б своєрідним дивом. Водночас, хоча Трамп переконаний у своїй здатності досягти цього, останнім часом у його заявах з’явилися нотки сумніву щодо ефективності власних дій.

"Навіть його слова про рідкоземельні метали в Україні свідчать про це: чи то ці метали залишаться на підконтрольній Росії території, чи то ні - він сам не знає. Але Трамп спирається на те, що в нього хороші стосунки з Путіним, і він постійно це повторює. Начебто ці "хороші стосунки" будуть гарантією того, що Путін зупиниться і перестане стріляти. Ну, така собі гарантія...", - вказує експерт.

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Горбач зазначає, що Путін, ймовірно, намагатиметься перекласти відповідальність за зрив можливого перемир'я на Україну. Він може погодитися на припинення вогню за певних умов, але згодом відновити бойові дії, заявивши, що Україна не виконала висунуті вимоги — така тактика вже неодноразово застосовувалася.

"Як ми знаємо, культура Путіна і системи КДБ, з якої він вийшов, не передбачає жодних внутрішніх стримувань, не знає понять "тримати слово" або "виконувати договір". Вони не виконують договори, якщо їм це невигідно. Ба більше, вони можуть укладати фейкові договори заздалегідь з метою їх одразу порушити і покласти відповідальність на жертву", - додає він.

Аналітик висловив песимізм щодо можливості отримання будь-яких надійних гарантій, наголошуючи, що довіра до Путіна відсутня. На його думку, єдиний реальний шлях до стійкого миру або перемир'я — це повне виснаження держави-агресора, коли вона фізично не зможе продовжувати війну. Чи готовий Дональд Трамп сприяти цьому та чи матиме він таку можливість — залишається невідомим.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

"Тому що все залежатиме не тільки від Трампа і Путіна, а й від тих сил, які підтримують Російську Федерацію, насамперед КНР, як економічну міць, що може допомагати росіянам приблизно так само і в таких обсягах, як зараз нам допомагають країни Заходу. Якщо Китай підтримуватиме Росію, то і Трамп не зможе примусити її до якихось поступок", - резюмував він.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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