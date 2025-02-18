Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і Путіна

Юрій Берендій
18 лютого 2025, 19:13
753
Росіяни не будуть виконувати угоду з Сполученими Штатами якщо це буде суперечити їхнім реальним інтересам щодо України, зазначив Горбач.
Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і Путіна
Названо результат переговорів Трампа і Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

Про що сказав Горбач:

  • Путін буде намагатись перекласти відповідальність за порушення угоди про припинення вогню на Україну
  • Єдиний шлях до реального миру - це повне виснаження Росії

Трамп неодноразово заявляв про необхідність негайного припинення вогню в Україні, проте залишається невідомим, чи зможе він змусити Росію та Україну зупинити бойові дії та яким чином гарантуватиме тривале перемир’я. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, Трамп є фактором непередбачуваності, який створює хаос у світовій політиці. Якби він зміг перетворити цей хаос на стабільність, зокрема у підтриманні режиму припинення вогню, це стало б своєрідним дивом. Водночас, хоча Трамп переконаний у своїй здатності досягти цього, останнім часом у його заявах з’явилися нотки сумніву щодо ефективності власних дій.

"Навіть його слова про рідкоземельні метали в Україні свідчать про це: чи то ці метали залишаться на підконтрольній Росії території, чи то ні - він сам не знає. Але Трамп спирається на те, що в нього хороші стосунки з Путіним, і він постійно це повторює. Начебто ці "хороші стосунки" будуть гарантією того, що Путін зупиниться і перестане стріляти. Ну, така собі гарантія...", - вказує експерт.

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і Путіна
Які є корисні копалини в Україні і де вони знаходяться / Інфографіка: Главред

Горбач зазначає, що Путін, ймовірно, намагатиметься перекласти відповідальність за зрив можливого перемир'я на Україну. Він може погодитися на припинення вогню за певних умов, але згодом відновити бойові дії, заявивши, що Україна не виконала висунуті вимоги — така тактика вже неодноразово застосовувалася.

"Як ми знаємо, культура Путіна і системи КДБ, з якої він вийшов, не передбачає жодних внутрішніх стримувань, не знає понять "тримати слово" або "виконувати договір". Вони не виконують договори, якщо їм це невигідно. Ба більше, вони можуть укладати фейкові договори заздалегідь з метою їх одразу порушити і покласти відповідальність на жертву", - додає він.

Аналітик висловив песимізм щодо можливості отримання будь-яких надійних гарантій, наголошуючи, що довіра до Путіна відсутня. На його думку, єдиний реальний шлях до стійкого миру або перемир'я — це повне виснаження держави-агресора, коли вона фізично не зможе продовжувати війну. Чи готовий Дональд Трамп сприяти цьому та чи матиме він таку можливість — залишається невідомим.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

"Тому що все залежатиме не тільки від Трампа і Путіна, а й від тих сил, які підтримують Російську Федерацію, насамперед КНР, як економічну міць, що може допомагати росіянам приблизно так само і в таких обсягах, як зараз нам допомагають країни Заходу. Якщо Китай підтримуватиме Росію, то і Трамп не зможе примусити її до якихось поступок", - резюмував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська наблизилися впритул до Куп’янська на Харківщині. Як повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін, ворог інтенсивно обстрілює місто, застосовуючи різні види озброєння.

На початку 2023 року багато хто відкрито говорив про перемогу України, проте нині це слово майже зникло з політичного дискурсу. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC наголосив, що це проблема не лише для України, а й для Європи та всього світу.

Тим часом у Саудівській Аравії тривають переговори між представниками США та Росії щодо України, однак без участі української сторони. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з громадою в Анкарі заявив, що Україна не прийматиме жодних російських ультиматумів.

Інші новини:

Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Володимир Горбач мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

21:09Світ
Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:25Світ
Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

19:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

Останні новини

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

Реклама
19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

Реклама
17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Реклама
14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти