Скільки ще Росія може воювати проти України - в Міноборони назвали терміни

Юрій Берендій
28 серпня 2025, 15:09
1565
РФ здатна продовжувати війну проти України щонайменше ще рік завдяки нарощуванню виробництва зброї і допомозі від інших держав, вказують в Міноборони.
Скільки ще Росія може воювати проти України / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Про що заявили в Міноборони:

  • Росія може вести війну проти України ще не менше одного року
  • Росіяни наростили виробництво зброї та підняли рівень свого ВПК
  • Санкції країн Заходу проти Росії не мають очікуваного ефекту

Росія здатна зберігати високу інтенсивність війни проти України ще щонайменше протягом року. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк у кулуарах міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи, передає УНІАН.

"Росія протриматися може досить довгий час. За моїми особистими оцінками - це не менше року", - сказав він.

Він підкреслив, що росіяни суттєво збільшили виробництво озброєнь і засобів ураження, підняли рівень власного оборонно-промисловий комплекс та отримують допомогу від інших держав.

Гаврилюк зазначив, що запроваджені країнами ЄС та США санкції не мають очікуваного ефекту, насамперед через відсутність контролю за їхнім виконанням. Це призводить до того, що в сучасних російських засобах ураження, які використовуються для атак по Києву та інших регіонах України, виявляються комплектуючі західного виробництва. Йдеться насамперед про системи наведення та управління в ракетах і безпілотниках, які забезпечують точне ураження цілей.

За його словами, мова йде про широкий спектр деталей та компонентів, що надходять із західних країн.

Скільки ще Росія зможе воювати - думка експерта

Як писав Главред, на Заході вважають, що Росія зможе підтримувати активні бойові дії ще приблизно два роки. Війна, своєю чергою, стала інструментом утримання чинного режиму в Кремлі. Про це заявив військово-політичний експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю Главреду. Він наголосив, що за оцінками західних аналітиків, РФ має ресурси для продовження воєнних дій у середньостроковій перспективі, а сама війна відіграє ключову роль у збереженні влади режиму російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

"Останні повідомлення західних розвідок і заява командувача силами НАТО в Європі Крістофера Каволі свідчать про те, що Росія може зберігати здатність вести активні бойові дії ще приблизно два роки", - зазначив Снєгирьов.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна презентувала нову крилату ракету "Фламінго" з заявленою дальністю у 3000 км, яка має значний військовий потенціал. Якщо хоча б частина озвучених характеристик підтвердиться, ця зброя здатна завдати серйозних ударів по будь-якій європейській території Росії. Як зазначає The Economist, шлях від розробки до запуску в серійне виробництво ракети зайняв лише дев’ять місяців, тоді як зазвичай на це йдуть роки чи навіть десятиліття.

Тим часом кремлівський диктатор Володимир Путін і далі плекає ілюзії про прорив фронту та окупацію всієї України, а не лише її частин, пише Politico.

Водночас позиції Києва відчутно зміцніли. Якщо ще наприкінці лютого президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна не має вагомих козирів, то нині його риторика стала значно реалістичнішою. Як наголосив політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, тепер очевидно, що "немає карт" саме у Володимира Путіна.

Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки в Києві, під завалами люди: що відомоФотоВідео

08:10

Карта Deep State онлайн за 28 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

Під удар РФ потрапили п'ять міст і три області: усі подробиці нічної атаки на УкраїнуФото

