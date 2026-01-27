Спецпредставник Путіна зірвався і влаштував скандал через одну з умов миру

Спецпредставник Путіна Дмитрієв спровокував суперечку з журналістом через умови потенційної "мирної угоди" та назвав головну умову завершення війни.

Кирило Дмитрієв влаштував суперечку та наполягав на виведенні ЗСУ з Донбасу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Дмитрієв влаштував перепалку з журналістом FT

Спецпредставник Путіна цинічно заявив, що мир в Україні можливий лише після виведення ЗСУ з Донбасу

Спецпредставник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Кирило Дмитрієв влаштував публічний скандал через публікацію видання Financial Times в якій йшлось про виведення ЗСУ з Донбасу в рамках мирної угоди. Суперечка з журналістом Крістофером Міллером розгорілась на просторах соціальної мережі X.

Конфлікт розгорнувся у соцмережі X після того, як Міллер поширив матеріал FT, у якому йшлося про нібито прив’язку американських гарантій безпеки для України до виведення українських військ з Донбасу. Журналіст зауважив, що саме це може пояснювати затримку з підписанням уже підготовленої угоди між Києвом і Вашингтоном.

На цей допис відреагував Дмитрієв, заявивши, що виведення військ з Донбасу, на його думку, є шляхом до миру для України.

У відповідь Міллер уточнив, що мова може йти лише про виведення російських сил.

"Виведення Росії з Донбасу - і повне виведення її з України - це шлях до миру. Доки російські війська залишаються на українській землі, миру не буде. Окупація - це не мир", - відповів йому Міллер.

Після цього спецпредставник Путіна перейшов на особисті образи, звинувативши журналіста у розпалюванні війни та поширенні нібито "фейкових британських наративів", які, за його словами, заважають мирному врегулюванню.

"Ми обидва знаємо, що ти підбурювач війни, який поширює фейкові британські наративи, що затримують мир", - написав він.

Що може зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, активізація переговорного процесу для завершення війни в Україні, яка відбулась наприкінці 2025 року може не призвести до значних результатів.

Колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур зазначає, що продовження перемовин матиме сенс лише у випадку, якщо вдасться стримати й послабити воєнного злочинця Володимира Путіна, чого на даний момент так і не сталося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Проєкт мирного плану закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів можуть бути поставлені у залежність від готовності України погодитися на мирну угоду. У потенційному документі йдеться про відведення українських сил із підконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела.

Водночас Україна розраховує отримати від США крилаті ракети Tomahawk, щоб мати додаткові важелі впливу на Росію у разі зриву переговорного процесу. Як зазначає Kyiv Post, у Сполучених Штатах формується хоч і нечисленна, але дедалі впливовіша група прихильників передачі Києву цього виду озброєння.

У Кремлі ж радять не розраховувати на швидкі прориви в перемовинах, наголошуючи, що попереду залишається значний обсяг складної роботи.

