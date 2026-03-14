У віці 99 років померла популярна російська актриса

Радянська актриса має величезний список фільмів і театральних постановок.

Померла Людмила Арініна / Колаж Главред, фото прес-служби театру "Майстерня Петра Фоменка"

У терористичній Росії повідомили про смерть популярної радянської та російської актриси Людмили Арініної.

Як повідомляють російські пропагандисти, про смерть артистки стало відомо в Майстерні Петра Фоменка. Вона померла у віці 99 років.

"Не стало Людмили Михайлівни Арініної. Вона пішла тихо, як і жила останні роки – відлюдницею, далеко від камер і гучних прем'єр. Але за цією тишею стояло величезне життя, що вмістило і голодне дитинство, і війну, і пізню славу, і роботу з великими майстрами", – йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі театру .

Як уточнюється, головним режисером у житті Арініної став Петро Фоменко. Він подарував актрисі "зіркову годину", запросивши її у свій легендарний фільм "На все життя, що залишилося" (1975).

Про особу: Людмила Арініна Людмила Арініна народилася 8 листопада 1926 року в селі Синодське. У 1944 році вона поїхала підкорювати Москву і з першої спроби вступила до ГІТІС. У кіно вона дебютувала в 1941 році, але зіграла в понад 100 фільмах. У 1976 році отримала звання Заслуженої артистки РРФСР. У 1999 році Арініна увійшла до трупи "Майстерні Петра Фоменка", де пропрацювала до 2006 року.

