Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається

Юрій Берендій
20 січня 2026, 18:39
Міністр оборони України Михайло Федоров окреслив стратегію посилення тиску на Росію, та назвав аспекти, які можуть змусити РФ припинити війну.
Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що сказав Федоров:

  • Міноборони має перейти до системного управління
  • Стратегічна ціль України також полягає в тому, щоб знищувати по 50 тисяч росіян за місяць

Міністр оборони України Михайло Федоров отримав від президента Зеленського завдання сформувати ефективну систему протидії Росії в небі та на землі. Крім того, Україна має посилити асиметричні удари та кібероперації проти економіки країни-агресорки, щоб ціна продовження війни стала для неї стала зависокою. Така стратегія може примусити Росію до миру. Про це під час спілкування із ЗМІ повідомив новий міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що попри триваючі дипломатичні зусилля держава паралельно має нарощувати військовий і технологічний тиск. Серед ключових кроків реалізації цієї стратегії Федоров назвав реформування управління в оборонному секторі та запровадження чітких, вимірюваних показників ефективності.

відео дня

За його словами, Міністертво оборони повинно відійти від вузької функції закупівель і перейти до повноцінного системного управління, координації процесів та цивільного контролю, де головним критерієм роботи стане результативність.

Федоров підкреслив, що управлінська модель має формуватися навколо людей, спроможних досягати чітко визначених результатів. Ті, хто не показує вимірюваної ефективності, не повинні залишатися в системі.

Окремо міністр зупинився на воєнному аспекті цієї стратегії, наголосивши, що одним із пріоритетів є планомірне збільшення втрат російських військ.

"Друга стратегічна ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч, то побачимо, що буде з ворогом", — сказав він.

Федоров також зазначив, що, за оцінками України, Росія розглядає людський ресурс як витратний, однак труднощі з його поповненням уже стають дедалі відчутнішими. На його думку, саме послідовний військовий та технологічний тиск здатен підірвати спроможність РФ продовжувати війну.

Коли може закінчитись війна - прогноз експерта

Як писав Главред, ймовірність оголошення перемир’я або повного припинення війни у 2026 році є, однак до березня цього року такі сценарії навряд чи можуть бути реалізовані. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

"І Трамп при цьому ніяких різких рухів щодо РФ робити не буде. А ось те, що буде після березня, я зараз не візьмуся прогнозувати", - резюмує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по території України, використавши крилаті й балістичні ракети, а також ударні безпілотники. Окрім цього, російські війська вдарила по Україні протикорабельною ракетою "Циркон". Про специфіку цього удару розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас, як повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, російська атака виявилася менш потужною, ніж очікувалося напередодні.

У Москві заявили, що будь-які пропозиції щодо врегулювання війни в Україні є для Росії неприйнятними. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Інші новини:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

