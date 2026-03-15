Українців попередили про обмеження електропостачання 15 березня після удару з боку РФ

Головне:
- Обмеження потужностей діятимуть у неділю, 15 березня
- Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час
Графіки обмеження потужностей діятимуть у неділю, 15 березня, у вечірні години для промислових споживачів.
При цьому для побутових споживачів відключення світла не плануються, повідомляє компанія "Укренерго".
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
"15 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватися графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина введення обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 16:00 годин.
Крім того, в "Укренерго" додали, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час і обсяг обмежень можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.
Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред