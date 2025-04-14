Сотні росіян на день: у розвідці Британії розкрили втрати РФ у війні з Україною

Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч окупантів в Україні.

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Озвучено нові втрати РФ / Колаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНІАН

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Втрати РФ в Україні досягли числа 138 тисяч знищених і поранених

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 920 тисяч

Станом на 2025 рік втрати країни-агресора РФ в Україні сягнули числа 138 тисяч знищених і поранених, повідомила британська розвідка.

Водночас від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч осіб, ідеться в аналізі, опублікованому в Х Міноборони Великої Британії.

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У повідомленні нагадується, що в березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 осіб на день. Цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим від дуже високих добових втрат наприкінці 2024 року - майже 1 600 осіб на день.

Згідно з результатами аналізу, зростання рівня втрат зберігається і на початку квітня 2025 року, що, найімовірніше, свідчить про посилення атак з боку Росії вздовж лінії фронту.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року", - зазначається в огляді.

Крім того, у розвідці Британії додали, що незважаючи на відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати серед російських військ у 2025 році залишаються істотно вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували тисячу осіб.

/ @DefenceHQ

Раніше прессекретар президента України Сергій Нікіфоров прокоментував матеріал CBS News з інтерв'ю Володимира Зеленського, де озвучувалися українські втрати у війні з РФ, де закадровим текстом йдеться про нібито до 100 000 загиблих українських військових під час повномасштабної війни.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сисркий зазначив, що завдяки професіоналізму українських військ втрати РФ з початку року досягли 100 тисяч осіб.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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