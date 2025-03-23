'Треба дотиснути Путіна': Зеленський зробив заяву про перемовини в Ер-Ріяді

Пропозиція щодо безумовного припинення вогню з'явилася ще 11 березня, але Росія продовжує свої удари, сказав Володимир Зеленський.

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Путін має дати реальний наказ щодо припинення вогню - Зеленський / Колаж: Главред

Головне із заяви Зеленського:

Бійці ЗСУ добилися успіхів у боях з окупантами

Делегація України в Ер-Ріяді працює конструктивно

Треба дотиснути Путіна до реального припинення вогню

Делегація України на перемовинах зі США в Саудівській Аравії працює максимально конструктивно. Треба дотиснути Володимира Путіна, щоб він дав реальний наказ для припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення в неділю, 23 березня, він подякував військовим, які захищають українське небо, і розповів про необхідність посилення.

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"Ми говоримо про це з усіма партнерами"

"Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які нам допомагають у цьому. Але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для збиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами", - каже президент.

Глава держави висловив співчуття рідним і близьким, які втратили своїх рідних унаслідок російської військової атаки.

"Сьогодні вночі в Києві, на жаль, три людини загинули через російські дрони. Батько з донькою – п’ять років було дитині. Російський удар напередодні в Запоріжжі забрав життя цілої родини – мама, тато, донька. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав президент.

"Більше тиску на Росію"

Президент також сказав, що для припинення терору потрібно чинити тиск на країну-окупанта РФ. Це єдина сторона, яка затягує війну.

"І потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії, у Джидді, абсолютно всім у світі зрозуміло, що Росія – єдина, хто затягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя", - додав Зеленський.

Подробиці перемовин у Саудівській Аравії

За словами українського гаранта, в Ер-Ріяді відбувається зустріч технічного рівня. Делегація Києва працює конструктивно, консультації тривають.

Зеленський нагадав, що ініціатива про припинення вогню щодо енергетики була ще 11 березня, але вона не працює. Треба дотиснути Путіна, щоб він дав реальний наказ про перемир'я.

"Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд у Саудівській Аравії. Цього разу більш технічного рівня – наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Рустемом Умєровим – він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достатньо корисна. Робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари: хто цю війну приніс, той і повинен її забрати", - зазначив глава держави.

Коротко про перші перемовини в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Президент подякував українським військовим, особливо - 72-й Окремій механізованій бригаді. Також він відзначив роботу 152-ї бригади, яка звільнила населений пункт Надія в Луганській області.

"І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів – усіх наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок у Силах оборони та безпеки України, в оборонній промисловості нашої держави, усіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість. Всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам! А особливо – воїни 72-ї окремої механізованої бригади, молодці! П’ятдесят дев’ята окрема штурмова бригада безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто на Донеччині, сьогодні – знову за результати в боях. Дякую! Дякую 152-й окремій механізованій бригаді – дуже дякую вам, воїни! Воїни 3-ї окремої штурмової бригади – дякую вам за успішні дії при звільненні села Надія в Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держави на рівних і заслуговує на достойний мир. Пишаюся нашими людьми! Дякую всім у світі, всім, хто підтримує Україну!" - наголосив Володимир Зеленський.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що україно-американська зустріч у Саудівській Аравії буде технічною, а не політичною. Анонсувалося обговорення можливостей встановлення режиму припинення вогню, а також його дотримання.

У неділю ввечері, 23 березня, міністр оборони Рустем Умеров заявив, що зустріч Києва і Вашингтона в Ер-Ріяді вже розпочалася. Мають обговорюватися питання захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури від ударів російських окупантів.

США проведуть перемовини як з українцями, так і росіянами, сказав радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волтц. За його словами, по суті йдеться про непрямі перемовини Києва і Москви. Сторони домовлятимуться про припинення вогню в Чорному морі.

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