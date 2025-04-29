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Навчання будуть прикриттям, РФ готує щось у Білорусі цього літа - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
29 квітня 2025, 22:12
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Президент України не заперечує, що ціллю окупантів може бути Україна, Литва чи Польща.
Зеленский, Путин
Росія готує провокації з боку Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Росія може "готувати щось" у Білорусі вже цього літа. Військові навчання будуть лише прикриттям. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Тримор'я, повідомляє Суспільне.

Ціллю росіян може стати відкриття нового напрямку боїв в Україні. Також ворог може піти у наступ на Литву чи Польщу.

"Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", — сказав Зеленський.

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Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко також зазначив, що є ризик використання навчань у Білорусі для прикриття з метою провокацій у прикордонні.

"Щодо російських навчань в Білорусі - дійсно, ризик використання навчань для прикриття з метою провокацій в прикордонні існує, як проти нас, так і країн Європи. Хто стежить давно - ми з вами про це говорили. Повірте, до таких сценаріїв всі готові, і за ворогом буде підвищена увага", - написав він.

Коваленко акцентує на тому, що Путін хоче воювати протягом всього літа і до кінця цього року.

"Про це говорить їх ВПК та накопичення резервів. Звісно ж, вони хочуть розбалансувати увагу, але їм не вдасться", - додав він.

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