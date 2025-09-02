Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та поранені

Анна Ярославська
2 вересня 2025, 06:46оновлено 2 вересня, 07:25
125
У результаті виникла пожежа. У деяких районах можливе задимлення. Жителів закликали закрити вікна.
Атака дронів на Київську область
Атака дронів на Київську область / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub

Коротко:

  • РФ вдарила дронами по Київщині
  • Спалахнула пожежа
  • Постраждали та загинули люди

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Як повідомив начальник секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, унаслідок російського удару спалахнула пожежа.

відео дня

"Другу ніч поспіль Білоцерківська громада піддається атаці ворожих дронів. У результаті виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого", - написав він у Facebook.

Усі служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Мешканців закликали закрити вікна та зберігати спокій.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торговельних і виробничих підприємств", - написав він.

  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub, ДСНС
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub, ДСНС
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub, ДСНС
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub, ДСНС
  • Атака дронів на Київщину
    Атака дронів на Київщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub, ДСНС

Масований удар РФ по Україні - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Подробиці читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки.

У Києві ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Десять людей загинули, зокрема й дитина. Десятки людей дістали поранення.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні дрони Київська область новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

07:21Війна
Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та поранені

Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та поранені

06:46Україна
Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

04:14Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Останні новини

07:21

Постраждала дитина: вночі окупанти вдарили по Сумах, спалахнула потужна пожежа

06:46

Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та пораненіФото

06:35

Перемога - це не лише про те, кого ми переможемоПогляд

05:37

В гімну України був другий куплет, про який майже всі забули - чому його викреслилиВідео

05:04

Бактерії і запах зникнуть миттєво: як правильно мити дерев'яну кухонну дошку

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
04:30

Гарні новини та потік удачі: на п’ятьох знаків зодіаку чекає талан 2 вересня

04:14

Ситуація загострюється: РФ стягує резерви на гарячий напрямок

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з автомийницею за 43 секунди

02:43

Таємний об'єкт у Карпатах - що заховано під горою, якої немає на жодній картіВідео

Реклама
02:29

Ворог активно слідкує: які об'єкти по всій Україні під прицілом РФ

02:07

Загострення на фронті: полковник ЗСУ назвав ключові сигнали підготовки ворога

01:30

Олена Тополя зізналася, від чого у стосунках із чоловіком у неї "зриває дах"

01:07

Чому кіт розтягується після сну: прості жести з великим сенсом

00:13

"Усі варіанти на столі": США готують рішучу відповідь на удари РФ

01 вересня, понеділок
23:58

Багато хто буде під загрозою: Україну накриває найсильніша магнітна буря

23:02

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

22:27

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:00

"Нептун" і "Фламінго": експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

21:07

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:00

Деталь, що рятує життя: навіщо потрібні чорні цятки на лобовому скліВідео

Реклама
20:53

"Автомат" чи "механіка": експерти розвіяли популярний міф про економію пального

20:38

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:27

Якою спочатку мала бути металева гривня: історик здивував фактомВідео

20:24

Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під ПокровськомВідео

19:59

Фінальний акорд осені: прості дії, які впливають на ягоди наступного сезонуВідео

19:46

"Укроборонпром" вимагає перегляду рішення ДАСУ щодо Ми-8МТ

19:41

РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

19:10

Навіщо Кремль витягнув із нафталіну ЯнуковичаПогляд

18:57

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

18:55

Які ваші приховані таланти: про все розповість лінія серця на долоні

18:42

Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

18:28

Діана мріяла про це: Гаррі у відчаї звернувся до принца Вільяма

18:20

Забіг "Біжу за мову": в Києві понад 500 учасників бігли на підтримку полонених

18:06

"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

18:04

Чи можна пити з-під крана: простий спосіб перевірити воду на якістьВідео

17:56

Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

17:52

Що не можна робити 2 вересня: суворі заборони, які не можна порушувати

17:37

Після чуток про вагітність: чоловік MamaRika заговорив про другу дитину

17:15

"Мені подобаються плітки": Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку

17:07

"Він втрачає майстерність": в МЗС України відповіли на вигадки Путіна про війну

Реклама
16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти