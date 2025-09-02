Армія РФ атакувала дронами Білу Церкву: є загиблий та поранені

У результаті виникла пожежа. У деяких районах можливе задимлення. Жителів закликали закрити вікна.

Атака дронів на Київську область / Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk, facebook.com/volodymyr.vovkotrub

У ніч на 2 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді. Унаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Як повідомив начальник секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, унаслідок російського удару спалахнула пожежа.

"Другу ніч поспіль Білоцерківська громада піддається атаці ворожих дронів. У результаті виникла пожежа. На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого", - написав він у Facebook.

Усі служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Мешканців закликали закрити вікна та зберігати спокій.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торговельних і виробничих підприємств", - написав він.

Масований удар РФ по Україні - головне

Як писав Главред, у ніч на 28 серпня армія РФ завдала комбінованого удару по Києву. Подробиці читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: загинули діти, зруйновано житлові будинки.

У Києві ракета рознесла під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Десять людей загинули, зокрема й дитина. Десятки людей дістали поранення.

Крім того, під ворожою атакою опинилися Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Атака дронів тривала понад 11 годин 30 хвилин - з 19:30 27 серпня. Ракетна атака тривала 3 години 5 хвилин - з 02:58 по 06:03.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

