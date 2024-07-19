Сирський відправився на Схід та влаштував перевірку військовим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправився у східну частину України та перевірив готовність резервістів.

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Сирський відправився перевіряти резервістів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював з робочим візитом на сході України. Там він перевірив готовність резервістів, про що написав у своєму Telegram.

"Працюю на сході. Відвідав проведення бойових занять у підрозділах резерву. Якісна підготовка воїнів - це, насамперед, їх збережені життя," - написав Сирський.

Сирський з бійцями ЗСУ / Фото: Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач заявив, що наразі він помітив, що військовослужбовці мають не лише хист, але і велике бажання вчитись військовій справі та захищати ддержаву. Також головком подякував інструкторам та командирам підрозділів за їх наполегливу та самовіддану роботу.

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ЗСУ відбили частину територій у Харківській області та добилися просування, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, українська армія відбила крайні території на півночі області та просунулася в районі населеного пункту Лук'янці.

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст, припускають аналітики DeepState. Просування ворога зафіксовано ще й у Кліщіївці та Красногорівці.

Війна в Україні переходить у критичну фазу, написали журналісти американського The Hill. ЗСУ намагаються звільнити свої території, проте Росія не відмовляється від подальших планів щодо окупації української держави.

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