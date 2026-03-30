"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати далі

Юрій Берендій
30 березня 2026, 17:51
Росія вже втратила здатність до масштабного наступу й змушена зосереджуватися на регулярних обстрілах українських міст, вважає експерт.
Hосія згортає війну проти України - економіст пояснив, чого чекати далі

Про що йдеться у матеріалі:

  • В РФ немає ресурсів для масованого наступу
  • Удари по Україні можуть тривати нескінченно
  • Кремль намагається захопити Донбас політичним тиском

Основні нафтогазові доходи Росії фактично вже суттєво обмежені. Ще до нинішньої кризи навколо Ірану ці надходження опустилися до рекордно низького рівня, а подальше ведення бойових дій лише посилюватиме проблеми РФ як на фронті, так і в російській економіці загалом. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

"Масштабний наступ по всій лінії фронту або наступ на великі українські міста Росія не може собі дозволити вже сьогодні. Максимум, що вона може робити, – це дві речі: обстріли та наступальні операції в п’яти-шести точках фронту, як це відбувається сьогодні. Надалі через фінансові проблеми можливості навіть для цих наступальних операцій будуть скорочуватися. Загалом, Путіну вже потрібно згортати навіть той обсяг бойових дій, який є зараз, тому що російський бюджет цього не витримує", - вказав він.

Він також звернув увагу на ситуацію з виплатами військовим. За його словами, попри активні обговорення великих одноразових бонусів за підписання контрактів, щомісячне грошове забезпечення залишається низьким і практично не індексується відповідно до реальної інфляції. Хоча торік підвищення і відбулося, воно все одно було значно меншим за фактичне зростання цін, і така тенденція зберігається вже не перший рік.

Мілов зазначив, що великі разові виплати створюють хибне враження про рівень доходів військових, тоді як регулярні зарплати суттєво відстають. Через це накопичується проблема недоіндексації, яка вже викликає дедалі більше невдоволення, зокрема серед проросійських військових блогерів, і ця ситуація, за його оцінкою, лише загострюватиметься.

За оцінкою Володимира Мілова, Росія вже не має ресурсів, зокрема фінансових, для проведення масштабного наступу. Більше того, її можливості для активних дій навіть на окремих ділянках фронту суттєво скорочуються.

"На жаль, є й неприємна новина: терористична війна Росії з обстрілами ракетами та дронами українських міст може тривати нескінченно. Тут немає фінансових обмежень: для виробництва ракет і дронів потрібно відносно небагато грошей. Гроші у ВПК в основному йдуть на виробництво якихось масових озброєнь і боєприпасів, а також бойової техніки. Виробництво ракет і дронів – це не дуже дорого у відносному масштабі, це невелика частина військового бюджету", - додав він.

Звідки і якими типами зброї РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Економіст підкреслив, що для України ключове значення має протиповітряна оборона, адже зупинити обстріли лише економічними інструментами неможливо. Водночас російська армія через обмежені ресурси змушена діяти локально — атакувати на окремих напрямках, застосовуючи тактику виснажливих штурмів і поступового просування.

"Тож стоп-кран для Росії вже зірвано, і вона більше не може здійснити велику наступальну операцію. Ніякого наступу на Київ, Харків та інші великі міста не буде, можливостей для цього немає, зокрема фінансових", - стверджує він.

Мілов робить висновок, що наразі Росія не здатна здійснити масштабну наступальну операцію із захопленням великих міст або значних територій України. Саме тому, за його словами, Кремль намагається досягти своїх цілей політичним тиском, зокрема щодо тих частин Донбасу, які не вдалося захопити військовим шляхом.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію?

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російській армії, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Росії прокоментували заяву президента Фінляндії Александра Стубба про можливе наближення загальної мобілізації. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російським пропагандистським медіа, що наразі це питання нібито не перебуває на порядку денному.

Водночас російські війська посилили атаки по Україні, активно застосовуючи ударні безпілотники та змінюючи тактику їх використання. У відповідь українські сили адаптують свої дії, зокрема, нарощують кількість дронів-перехоплювачів і вдосконалюють підготовку військових. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Крім того, за словами фахівця з РЕБ і зв’язку, радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, російські дрони типу "Шахед" почали використовувати для скидання мін. Такі випадки фіксуються щодня, причому один безпілотник може нести до восьми мін, розміщених у спеціальних контейнерах під крилами.

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

