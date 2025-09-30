Рус
Стає тривожно: у Росії почали говорити про вихід з війни проти України

Анна Косик
30 вересня 2025, 14:59
Російське командування не робить нічого, щоб РФ здобула перемогу.
Гіркін вважає, що Росія перемогти у війні проти України не може / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що повідомив Гіркін:

  • Росія не мала можливості втілити в життя свої авантюрні плани щодо війни
  • Командування РФ не визнає своїх помилок, тому ситуація на фронті погіршується
  • Росія не має перспектив для перемоги в Україні

Країна-агресорка Росія продовжує війну в Україні, але багато росіян вже не бачать у ній перспектив. Серед них і терорист Ігор Гіркін, який відбуває покарання у російській в'язниці.

Він надав дружині Мирославі Регінській заяви, які вона оприлюднила у своєму Telegram. У них йдеться зокрема й про те, що "перспективи швидкої перемоги" над Україною вже немає".

За що Гіркін критикує командування РФ

Терорист у своїх заявах стверджує, що Росія опинилася у стані війни, але почала вона її без належної підготовки. Початкові плани Кремля, на його думку, були авантюрними та аж ніяк не відповідали реальній обстановці. Через це Росія зазнала серйозних поразок і втрат.

Також Гіркіна дратує те, що військове командування Росії замість визнання своїх помилок продовжує нагороджувати генералів і це лише поглиблює кризу та створює ілюзію успіхів, яких насправді немає.

Як терорист оцінює загальний стан справ на фронті

У заяві йдеться про те, що нинішня ситуація в армії РФ має стійку тенденцію до погіршення. Тому, на його думку, Росії треба розглядати можливість виходу з війни, оскільки воювати результативно останнім часом не виходить.

"Жодної перспективи швидкої перемоги над Україною я не розглядаю "від слова зовсім". Тому що нічого не робиться для того, щоб підготувати перемогу", - йдеться у дописі.

Коли війна в Україні може справді закінчитися

Главред писав, що війна в Україні може завершитися в будь-який момент. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, для завершення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабовувати удари по території країни-агресорки.

Війна в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що війна в Україні завершиться тоді, коли росіяни усвідомлять, що не можуть перемогти і що Україна не стане частиною російської імперії.

Напередодні спецпосланець американського президента Кіт Келлог заявив, що країна-агресор РФ не виграє у війні в Україні. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі та за Дніпром.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляв, що Росія уникає відкритого оголошення мобілізації. Водночас фактично проводить її за рахунок осіннього призову, щоб поповнити лави армії РФ через великі втрати.

Про персону: Ігор Гіркін

Ігор Гіркін - російський терорист, військовий, воєнний злочинець, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, пише Вікіпедія.

Учасник російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії, а також низки інших війн: у Придністров'ї (Молдова), Боснії, Чечні. Керівник терористичного угруповання "Новоросія" з 2014 року, глава "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

